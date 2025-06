Andrew Richardson wcieli się w postać, która stanie się częścią stałej obsady, a Zubin Varla i Adam Young pojawią się w rolach powracających. To kolejne nowe nazwiska w obsadzie, do której w lutym dołączyli Jamie Campbell Bower i Eddie Marsan.

Kim jest Andrew Richardson?

Urodzony w Kanadzie brytyjski aktor Andrew Richardson zadebiutował zawodowo na scenie teatralnej w nominowanym do nagrody Oliviera musicalu "Guys & Dolls" w reżyserii sir Nicholasa Hytnera w Bridge Theatre w Londynie. Za postać Sky'a Mastersona,w 2023 roku został nominowany do nagrody Emerging Talent przez Evening Standard Theatre Awards. W 2025 roku otrzymał także nominację do nagrody Iana Charlesona za role w "Wujaszku Wani" w Orange Tree Theatre oraz w "Śnie nocy letniej" wystawianym przez Royal Shakespeare Company w Barbican. Ukończył studia aktorskie w Carnegie Mellon School of Drama w Pittsburghu. Richardson już wkrótce pojawi się na ekranie w serialu "Ponies" platformy Peacock, u boku Emilii Clarke i Haley Lu Richardson.

Kim jest Zubin Varla?

Wielokrotnie nagradzany brytyjski aktor i wokalista Zubin Varla zbudował imponującą karierę, współpracując z jednymi z najbardziej nowatorskich i kreatywnych reżyserów na świecie. Absolwent londyńskiej Guildhall School of Music and Drama w 2023 roku zdobył nagrodę Oliviera za "Najlepszą drugoplanową rolę męską w musicalu" za postać Jerry'ego Falwella w "Tammy Faye" w Almeida Theatre. Był również nominowany do nagrody Oliviera za role w "A Little Life" (Harold Pinter Theatre i Savoy Theatre) oraz "Fun Home" (Young Vic). Inne jego role teatralne to m.in. "Wieczór Trzech Króli" (z Derekiem Jacobim), "Miarka za miarkę" (Young Vic), "Próby z jej życia", "A Tupperware of Ashes" i "Życie Galileusza" (National Theatre), "Burza", "Roberto Zucco" i "Juliusz Cezar" (Royal Shakespeare Company), "Equus", "Jesus Christ Superstar", "The Two Character Play" i "Ghost Quartet". Na ekranie Varla występował w różnych rolach, m.in. w serialu "Andor" (Disney+), a także w takich produkcjach, jak "Tajny układ", "Will", "Dziewczyna z jednostki", "Kontra", "Mała Dorrit" czy "Milczący świadek". Równolegle z "Władca Pierścieni: Pierścieniami Władzy" pracuje nad serialem BBC i wkrótce będzie można go zobaczyć w nowym serialu Netflixa "Hostage".

Kim jest Adam Young?

Brytyjski aktor Adam Young znany jest widzom z roli Jim-Boba w horrorze "Nie oddychaj 2" z 2021 roku. Kształcił się w Mountview Academy of the Arts w Londynie, a na ekranie zadebiutował po raz pierwszy w 2018 roku w filmie Toma Bearda "Two for Joy", grając u boku Belli Ramsey, Samanty Morton, Daniela Maysa i Billie Piper. Inne filmy z jego udziałem to "Clergymen" oraz "Ultra". W telewizji pojawił się w wielu odcinkach serialu "Władcy przestworzy" (Apple TV+) oraz w długo nadawanym serialu BBC "EastEnders", a także w produkcjach takich, jak "Wiedźmin: Rodowód krwi", "Royal Bastards: Rise of the Tudors" i "Romantic Getaway". Jego bogaty dorobek teatralny obejmuje m.in. "Redlands" w Chichester Festival Theatre, "Withnail i ja" (Birmingham Rep), "Call Me Vicky" (Pleasance Theatre), "Księżna Malfi" (Sam Wanamaker Festival w Globe Theatre), "No Quarter" (Soho Theatre), "Wieczór Trzech Króli", "Henryk V", "Makbet" i "Wesołe kumoszki z Windsoru" (Petersfield Shakespeare Festival) oraz "Alchemik" na niemieckim Festiwalu Szekspirowskim Globe Neuss.

Kim jest Jamie Campbell Bower?

Powszechnie uznawany za jedną z największych brytyjskich gwiazd, Jamie Campbell Bower ma na swoim koncie imponującą karierę obejmującą teatr, telewizję i film. Jest także utalentowanym muzykiem, który koncertował w Europie i Ameryce. Sławę przyniosła mu rola Henry'ego Creela/Vecny w megahicie Netflixa "Stranger Things". Telewizyjne projekty aktora obejmują także rolę Micka Jaggera w "Urban Myths: Mick & Margaret", Christophera Marlowe'a w "Will", Króla Artura w "Camelocie". Użyczał głosu Skiffowi w filmie "Tomek i przyjaciele: Legenda o zaginionym skarbie" oraz zagrał numer 11-12 w remake'u "Uwięzionego" u boku Sir Iana McKellena.

Na dużym ekranie zadebiutował w gotyckim musicalu Tima Burtona "Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street", gdzie wystąpił obok Johnny’ego Deppa, Alana Rickmana i Heleny Bonham Carter. Wcielił się w postać Gellerta Grindelwalda w produkcji "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I", a następnie powtórzył tę rolę w filmie "Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda". Zagrał także w takich filmach, jak "Londyński bulwar", "Rock'N'Rolla" Guya Ritchiego, "Ostatnia zima wojny" Martina Koolhovena, "Anonimus" Rolanda Emmericha, "Saga Zmierzch: Księżyc w nowiu", "Saga Zmierzch: Przed świtem" – część 1 i 2, "Dary Anioła: Miasto kości" oraz ostatnio w westernie Kevina Costnera "Horyzont. Rozdział 1".

Kim jest Eddie Marsan?

Laureat dwóch nagród BIFA za role w filmach Mike'a Leigh – "Vera Drake" i "Happy-Go-Lucky, czyli co nas uszczęśliwia" – a także wielu międzynarodowych nagród krytyków i festiwali. Eddie Marsan ma na swoim koncie ponad 20 lat pracy w branży filmowej. Jest zagorzałym orędownikiem reprezentacji osób z marginalizowanych środowisk w kinie, za co został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego (OBE). W najbliższym roku premierę będzie miało kilka jego filmów i seriali. Ostatnio zagrał w biografii Amy Winehouse "Back to Black", serialu Apple TV+ "Franklin" u boku Michaela Douglasa, produkcji Netflixa "Supacell", filmie "Regentka" z Jude'em Law i Alicią Vikander, biografii Briana Epsteina "Król muzyki", serialu "Zimowy monarcha" z Toni Collette oraz w filmie Guya Ritchiego "Gra fortuny". Można go było także zobaczyć w thrillerze Netflixa "Wybieraj albo umieraj" i dystopicznym dramacie SF "Vesper".

W 2013 roku Marsan pierwszy raz wcielił się w ikoniczną dziś rolę Terry’ego Donovana w serialu "Ray Donovan", który emitowano przez siedem sezonów w stacji Showtime, a w 2022 roku doczekał się filmowej kontynuacji. Jego występ w filmie "Deadpool 2" wprowadził go do uniwersum DC, a udział w thrillerze akcji "Atomic Blonde" zapoczątkował jego wielokrotną współpracę z reżyserem Davidem Leitchem. Wśród jego innych znaczących ról można wymienić film "Jeden gniewny człowiek" Guya Ritchiego dla Prime Video, czteroodcinkowy dramat "Przynęta" dla Channel 4, serialową adaptację powieści "Ridley Road", thriller kryminalny "Kokainowy Rick" oraz komedię polityczną "Vice" w reżyserii Adama McKaya. Jego kariera obejmuje także uznane produkcje niezależne, takie jak "Tyranozaur" z Olivią Colman oraz "To już jest koniec" Edgara Wrighta, gdzie wystąpił u boku Nicka Frosta i Simona Pegga. Marsan pojawił się także w hollywoodzkich superprodukcjach, takich jak "Gangi Nowego Jorku", "Czas wojny", "V jak Vendetta", "Mission: Impossible III", "Hancock", "Królewna Śnieżka i Łowca", "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw" oraz "Sherlock Holmes" Guya Ritchiego.

"Niezwykła wizja"

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" nadal zachwyca widzów na całym świecie i jesteśmy podekscytowani, że trwają prace nad 3. sezonem. Zespół kreatywny ma niezwykłą wizję tego, co nadejdzie – historii, które nas oczarowały i zafascynowały – oznajmił niedawno Vernon Sanders, head of television, Amazon MGM Studios.

Nie możemy się doczekać kontynuacji tej epickiej podróży dla naszych widzów na całym świecie. Będą oni mogli jeszcze bardziej zagłębić się w legendarne opowieści, które ukształtowały Śródziemie – dodał.

Troje za kamerą

Charlotte Brändström, która pełniła funkcję współproducentki wykonawczej i wyreżyserowała wiele odcinków w 1. i 2. sezonie, powraca jako producentka wykonawcza i reżyserka 3. sezonu. Dołącza do niej Sanaa Hamri, która wyreżyserowała kilka odcinków 2. sezonu, oraz doświadczony reżyser Stefan Schwartz, który po raz pierwszy angażuje się w serial. Każdy z nich będzie odpowiedzialny za reżyserię kilku odcinków w nadchodzącym sezonie.

Charlotte Brändström to wielokrotnie nagradzana reżyserka i absolwentka programu reżyserskiego w American Film Institute. Wśród jej najnowszych projektów znajdują się "Szōgun" dla FX, "Continental: W świecie Johna Wicka" z Melem Gibsonem dla Starz, nadchodzący serial "Scarpetta" z Nicole Kidman i Jamie Lee Curtis dla Prime Video oraz pilot dla szwedzkiego serialu Netflixa "Mało prawdopodobny morderca". Na swoim koncie ma również reżyserię seriali takich jak "Outsider" (HBO), "Dziedzictwo Jowisza", "Wiedźmin", "Rozłąka" (Netflix), "Konsultant", "Człowiek z Wysokiego Zamku" (Prime Video) oraz "Outlander" i "Odpowiednik" (Starz). Brändström wyreżyserowała ponadto w całości dwie europejskie miniserie: "Conspiracy of Silence" dla Viaplay i "Zaginiona" dla FR2, a także ponad 30 filmów fabularnych, miniseriali i filmów telewizyjnych. Jest również nominowana do międzynarodowej nagrody Emmy za film "Julie de Maupin".

Pochodząca z Tangeru w Maroku Sanaa Hamri to uznana reżyserka filmowa i telewizyjna, twórczyni teledysków i reklam. Obecnie współpracuje na wyłączność z Amazon MGM Studios. Niedawno wyreżyserowała pilot i 2. odcinek serialu "The Bondsman" dla Prime Video z Kevinem Baconem w roli głównej oraz odcinki z 2. i 3. sezonu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy". Wcześniej pełniła funkcję producentki wykonawczej i reżyserki 2. sezonu "Koła Czasu" dla Prime Video. W latach 2015-2020 była również producentką wykonawczą i reżyserką hitowego serialu "Imperium" na Fox. Jako ceniona reżyserka teledysków współpracowała z gwiazdami hip-hopu i R&B, takimi jak Prince, Common, Lenny Kravitz, Rihanna, Justin Bieber, Snoop Dogg, Jay-Z i Mary J. Blige. Otrzymała nagrodę NAACP Image Award za teledysk Video Indii Arie (2003) oraz nagrodę MTV VMA za hit Nicki Minaj "Super Bass" (2010). Wyreżyserowała również dokumentalny film koncertowy Mariah Carey "The Adventures of Mimi". Jej wcześniejsze prace telewizyjne obejmują odcinki seriali "Shameless – Niepokorni", "Rectify", "Nashville", "Elementary", "Glee", "Hit The Floor" i "Gotowe na wszystko". W dorobku filmowym Hamri znajdują się m.in. "Something New", "Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów 2" oraz "Wygrać miłość".

Stefan Schwartz to wielokrotnie nagradzany brytyjsko-kanadyjski reżyser filmowy i telewizyjny, scenarzysta oraz producent. Wyreżyserował odcinki "The Boys" i "My Lady Jane" dla Amazon MGM Studios, a także seriale "Zawód: Amerykanin", "The Walking Dead", "Fear the Walking Dead", "Dexter", "Białe kołnierzyki", "Zabójczy instynkt", "Piraci", "Luther" i "Tajniacy" dla BBC. Był producentem wykonawczym i reżyserem odcinków serialu "Wybrzeże moskitów" dla Apple TV, "Camelot" dla Starz oraz pilotażowego odcinka "Fortunate Son" dla CBC Television. Jego debiutem fabularnym był film "Soft Top Hard Shoulder" z Peterem Capaldim w roli głównej, który zdobył dwie nagrody BAFTA w Szkocji oraz prestiżową nagrodę publiczności na London Film Festival. Schwartz wyreżyserował również filmy "Polowanie na grube ryby" (którego był także scenarzystą), "Klub porywaczy" oraz "Wysadzony z siodła" ze Stuartem Townsendem, Amy Smart i Sethem Greenem.

Największy hit

Serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" odniósł bezprecedensowy sukces, zdobywając szeroką, zaangażowaną bazę fanów na całym świecie. Krytycy chwalą serial za epicki rozmach i wysoką jakość produkcji, a dwa pierwsze sezony mają status "Certified Fresh" na Rotten Tomatoes. 1. sezon pozostaje największą premierą telewizyjną w historii Prime Video, a 2. sezon – najchętniej oglądanym powracającym sezonem pod względem liczby godzin oglądania.

Serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" jest produkowany przez showrunnerów i producentów wykonawczych J.D. Payne'a i Patricka McKaya. Dołączyli do nich producenci wykonawczy Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell, producentka wykonawcza i reżyserka Charlotte Brändström. Producentem jest Matthew Penry-Davey, a Ally O'Leary, Tim Keene i Andrew Lee są współproducentami.

