Serial "Aniela" trafił dziś, 11 czerwca 2025 roku, na platformę Netflix.

O czym jest serial?

Po szokującym publicznym incydencie z mężem, kobieta żyjąca w świecie blichtru i złotych kart kredytowych traci wszystko. Zmuszona do rozpoczęcia życia od zera, musi zmierzyć się z nową rzeczywistością. Podczas gdy pragnienie odzyskania córki staje się jej siłą napędową, adaptacja do nowej rzeczywistości pozwala jej odkryć nieznane wcześniej poczucie sprawiedliwości.

Kto występuje w serialu?

W tytułowej roli w ośmioodcinkowym satyrycznym komediodramacie występuje Małgorzata Kożuchowska, a u jej boku zobaczymy Filipa Pławiaka (jako osiedlowego "przedsiębiorcę"), Jacka Poniedziałka (grającego Jana, męża Anieli), Renatę Dancewicz (wcielającą się w postać nowej partnerki Jana), Cezarego Pazurę (jako przyjaciela rodziny Anieli i wziętego prawnika) oraz Gabrielę Muskałę (w zaskakującej podwójnej roli bliźniaczek pracujących nad tajnym planem rewolucji w obszarze praskiej infrastruktury).

W pozostałych rolach wystąpili Antek Sztaba, Lila Vasina, Pitry Pitry, Anita Szepelska, Rozalia Rusak i Monika Frajczyk.

Kto stoi za serialem?

Serial wyreżyserowali nagrodzony Emmy Jakub Piątek oraz Kuba Czekaj. Za scenariusz odpowiada Paweł Demirski, za zdjęcia – Wojciech Węgrzyn, za scenografię – Anna Mocny, za charakteryzację – Anna Nobel, za kostiumy – Arkadiusz Ślesiński, za montaż – Magdalena Chowańska, Aleksandra Gowin i Ula Klimek-Piątek, za dźwięk – Adam Szmit i Michał Fojcik.

Muzykę skomponował Wojtek Urbański, a za reżyserię obsady odpowiada Marta Kownacka.

Producentkami serialu są Magdalena Kamińska i Agata Szymańska. Za produkcję odpowiada Balapolis.

Małgorzata Kożuchowska o roli

Nigdy dotąd nie zagrałam tak nieszablonowej bohaterki. Paweł Demirski przedstawił mi zarys tej historii jeszcze na etapie pisania scenariusza i od razu poczułam, że to może być to, na co czekałam od dawna. Wyrazista, nieobliczalna, bezkompromisowa postać – mówi Małgorzata Kożuchowska, wcielająca się w tytułową rolę. Aniela jest dojrzałą, nieprzewidywalną kobietą. Zawsze pozostaje sobą. Nie przejmuje się opinią innych. Robi i mówi to, co myśli. Ma poczucie humoru i dystans do siebie. Nieczęsto spotyka się takie bohaterki w polskich produkcjach– dodaje aktorka.

Propozycja od Netflixa bardzo mnie zaintrygowała i ucieszyła. Stworzył nam komfortową sytuację w pracy nad kreowaniem tej postaci w gronie producentek Magdy Kamińskiej i Agaty Szymańskiej, scenarzysty Pawła Demirskiego i reżyserów Jakuba Piątka i Kuby Czekaja. Paweł Demirski przedstawił mi zarys tej historii jeszcze na etapie pisania scenariusza i od razu poczułam, że to może być TO, na co czekałam od dawna. Wyrazista, nieobliczalna, bezkompromisowa bohaterka. Znałam Pawła z jego twórczości teatralnej, więc bardzo się cieszę, że w końcu miałam okazję z nim pracować, podobnie jak z Jakubem Piątkiem i Kubą Czekajem – opowiada Kożuchowska.

Aniela jest dojrzałą kobietą, nieprzewidywalną i bezkompromisową. Zawsze pozostaje sobą. Nie przejmuje się opinią innych. Robi i mówi to, co myśli. Ma poczucie humoru i dystans do siebie. Nieczęsto spotyka się takie bohaterki w polskich produkcjach. Do tego dochodzi sposób opowiadania, praca kamery z ręki, dynamiczne zdjęcia Wojtka Węgrzyna i dźwięk. Robienie czegoś zupełnie nowego to zawsze jakieś ryzyko, ale myślę, że było warte podjęcia właśnie po to, żeby ująć losy Anieli w nowatorski sposób. Aniela mimo przeciwności bierze los w swoje ręce i się nie poddaje – mówi aktorka o swojej bohaterce.

Jak opowiada Kożuchowska, "Aniela traci wszystko, co do tej pory brała za pewnik: stabilizację finansową i zawodową, męża, dom, ale i wyobrażenia o świecie, w którym żyje. Nagle traci wszystko. Musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Znam kobiety, które uzależniły swoje życie od pozycji i zarobków męża, osiągnęły wysoki poziom satysfakcji z życia, odchowały dzieci, a po latach mierzą się z samotnością. To dramatyczne historie, ale z perspektywy czasu okazuje się, że takie punkty zwrotne w życiu mogą otwierać nowe możliwości. Niektóre z tych kobiet poszły na studia, założyły swoje biznesy, podróżują. Same stanowią o sobie. To dla nich szansa na życie wreszcie na swoich warunkach. Historie, które znam, skończyły się pozytywnie. Czasami kryzys to też szansa na przyjrzenie się sobie i miejscu, w którym znaleźliśmy się w życiu".

Myślę, że po tę historię z chęcią sięgnie każdy, kto lubi się śmiać i wzruszać. Chciałabym, żeby było zabawnie, ale i poruszająco. Prawdziwie, ale nie banalnie. Poza Anielą, jest w tym serialu wiele barwnych, oryginalnych postaci, świetnie granych przez moje koleżanki i kolegów zarówno z mojego pokolenia, jak i tych dużo młodszych. Jest pozytywny vibe, odwaga i dobra energia! Każdy znajdzie w tej opowieści coś dla siebie. Nie mogę się doczekać premiery i reakcji widowni – kwituje gwiazda.