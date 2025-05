Film "100 dni do matury" wszedł do kin 28 lutego, a po blisko miesiącach, 23 maja, pojawił się na platformie streamingowej Prime Video.

Milion widzów

Pierwsza polska teen heist comedy przyciągnęła do kin ponad milion widzów. Takiego sukcesu frekwencyjnego nie spodziewali się nawet twórcy, którzy mocno wierzyli w swój nietuzinkowy projekt.

Bardzo cieszy mnie to, że "100 dni do matury" zobaczyło już ponad milion widzów. To miła świadomość, że nasza praca i wysiłek znalazły tylu odbiorców. Po to ten film zrobiliśmy, żeby ludzie go oglądali. Dziękuję wszystkim, którzy zasiedli na salach kinowych. Mam nadzieję, że ten film zostanie z wami jeszcze na długo po wyjściu z seansu – komentował reżyser Mikołaj Piszczan.

Komercjalizacja filmu ma swoje etapy. Od premiery mocno pracowaliśmy nad promocją filmu w kinach. Zgromadziliśmy ponad milion widzów w kinach, co jest wynikiem powyżej naszych oczekiwań i ogromnym sukcesem. Teraz kolej na następny krok, czyli wejście na platformę Prime Video prowadzoną przez Amazona. Bardzo nas to cieszy, że światowy gigant dostrzegł potencjał w naszym projekcie. To nam daje unikalne doświadczenia i zwiększa szanse na sukces przy naszych kolejnych projektach z szeroko rozumianej branży filmowej – powiedział Łukasz Wojtyca, prezes zarządu Ekipa Holding.

O czym jest film?

Głównym bohaterem filmu jest Kapsel, imprezowicz z klasy maturalnej, który postanawia zhakować system Ministerstwa Edukacji, by zmienić wyniki matur i zatrzymać swoją paczkę przyjaciół na jeszcze jeden rok młodzieńczej beztroski.

"100 dni do matury" reklamowana jest jako "produkcja o młodych i dla młodych, z brawurową akcją w tle". Film porusza tematy związane z dojrzewaniem, przyjaźnią, pasjami, a także presją, z jaką mierzą się młodzi ludzie.

Pierwszy taki film

Projekt jest nie tylko pierwszą polską teen heist comedy, ale również innowacyjnym połączeniem świata influencerów z branżą filmową – po raz pierwszy w Polsce wykorzystano tak szeroko zasięg twórców internetowych w pełnometrażowej produkcji filmowej.

Zainteresowanie pokazami w całej Polsce z dnia na dzień jest coraz większe – donosił dystrybutor. "Produkcja ma szansę stać się jedną z najbardziej popularnych i istotnych opowieści o współczesnej polskiej młodzieży" – czytaliśmy w informacji prasowej.

I faktycznie, już w pierwszy weekend komedia przyciągnęła do kin ponad 320 tysięcy widzów, a łączna liczba widzów przekroczyła milion.

Patronat ministry edukacji

Film objęła honorowanym patronatem ministra edukacji Barbara Nowacka.

Współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej to dla nas ogromne wyróżnienie i okazane zaufanie. To pokazuje, że ten film ma znaczenie nie tylko rozrywkowe, ale i edukacyjne. Wierzymy, że "100 dni do matury" będzie impulsem do ważnych rozmów w szkołach i domach o emocjach i wyzwaniach, z jakimi mierzy się młodzież – mówił Łukasz Wojtyca, prezes zarządu Ekipa Holding.

Kto stoi za filmem?

W obsadzie znaleźli się zarówno popularni influencerzy bez doświadczenia aktorskiego, w tym Bartek Laskowski (Świeży), Hania Puchalska (HiHania), Patryk Baran (Mortalcio), Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski (Posti), Dominik Kwolczak (Kwolczi), Patryk Lubaś (Qry), jak i wybitni polscy aktorzy – Małgorzata Foremniak ("PitBull"), Jacek Koman ("Konklawe"), Piotr Głowacki ("Bogowie"), Jowita Budnik ("Ptaki śpiewają w Kigali") i Radosław Krzyżowski ("Belfer").

Za kamerą stanął Mikołaj Piszczan, który wyreżyserował film według scenariusza Łukasz Zdanowski. Za zdjęcia odpowiada Cezary Stolecki, za reżyserię obsady – Miłosz Sawicki, za kostiumy – Małgorzata Fudala, za charakteryzację – Weronika Zielińska, za scenografię – Ewa Mroczkowska, za dźwięk – Marcin Kasiński, Kacper Habisiak i Jarosław "Bodo" Bajdowski, za montaż – Filip Wojciechowski i Helena Wieczorek.

Muzykę skomponował Antoni Wojnar, kierowniczką produkcji była Aleksandra Musiał, producentką liniową – Dagmara Bagnecka (Watchout Studio), producentami – Konrad Dudziński (Watchout Studio) i Łukasz Wojtyca (Ekipa Holding), Mateusz Kowalczyk i Anna Zychowicz (Laniakea Pictures), producentem ds. finansowych – Błażej Pieczonka (Laniakea Pictures).

Czym jest Ekipa Holding?

W związku z dynamicznym rozwojem grupy influencerskiej EKIPA oraz chęcią rozbudowy działań w nowych branżach w 2020 roku powstała EKIPA Holding S.A. Do grupy kapitałowej została przeniesiona cała działalność operacyjna oraz powołane zostały podmioty wyspecjalizowane w nowych branżach, aby uzupełnić i rozwijać grupę kapitałową EKIPA Holding. EKIPA Holding jako spółka dominująca wspiera spółki zależne, które zajmują się działalnością operacyjną, każda wyspecjalizowana w swojej branży. Jako ogół jesteśmy grupą, której podstawowym celem jest dostarczanie szeroko rozumianej rozrywki na różnych płaszczyznach. Podstawą działalności EKIPA Holding jest akumulowanie, zarządzanie i komercjalizacja bezpośrednio lub przez spółki celowe wytwarzanych w grupie praw autorskich, brandów i marek. EKIPA Holding SA. jest 100-procentowym udziałowcem w spółkach: EKIPA Management, EKIPATONOSI, EKIPA Events, LANIAKEA PICTURES, GGBAY, BRAINCHILD i Kraków Kings oraz posiada 89,29 proc. udziałów w spółce ESSA Co sp. z o. o. i 52,40 proc. udziałów w EKIPA Investments ASI.