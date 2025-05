Dziesięcioodcinkowy serial "Pamiętniki Mordbota" ("Murderbot") zadebiutował na platformie Apple TV+ 16 maja 2025 roku – udostępnione zostały od razu dwa pierwsze odcinki. Odcinek trzeci pojawił się dziś, 23 maja, a kolejne będą pojawiać się w każdy piątek aż do 11 lipca.

O czym jest serial?

"Pamiętniki Mordbota" to adaptacja bestsellerowej serii książek Marthy Wells pt. "Pamiętniki Mordbota," wyróżnionej nagrodami Hugo i Nebula. Serial to połączenie science fiction, thrillera i komedii, opowiadający historię konstrukcji zabezpieczającej przed samohakowaniem, która z przerażeniem reaguje na ludzkie emocje, a jednocześnie czuje się związana z bezbronnymi klientami. Mordbot (Alexander Skarsgård) musi ukrywać swoją wolną wolę i wykonać niebezpieczną misję, podczas gdy tak naprawdę marzy tylko o tym, by w spokoju oglądać futurystyczne opery mydlane i odnaleźć swoje miejsce we wszechświecie.

Kto stoi za serialem?

Laureat nagrody Emmy, Alexander Skarsgård ("Tarzan: Legenda", "Wielkie kłamstewka", "Czysta krew"), poza graniem roli głównej pełni także funkcję producenta wykonawczego. Za produkcję pod szyldem Depth of Field odpowiadają nominowani do Oscara Chris i Paul Weitz ("American Pie", "Był sobie chłopiec", "Ojcostwo"), którzy również napisali scenariusz i wyreżyserowali serial.

Andrew Miano ("Kłamstewko", "Perspektywa", "Samotny mężczyzna") również pełni funkcję producenta wykonawczego w ramach Depth of Field. Producentami wykonawczymi są także David S. Goyer ("Blade: Wieczny łowca", "Mroczny Rycerz", "Sandman") i Keith Levine ("Omen: Początek", "Hellraiser", "Dom nocny") z Phantom Four. Autorka książek Martha Wells pełni funkcję producentki konsultacyjnej.

W obsadzie znaleźli się również Noma Dumezweni ("Uznany za niewinnego", "Zbrodnie po sąsiedzku", "Mała syrenka"), David Dastmalchian ("Oppenheimer", "Diuna", "Późna noc z diabłem"), Sabrina Wu ("Misja: Podstawówka", "Bez trzymanki"), Akshay Khanna ("Red, White & Royal Blue", "Miłe towarzystwo", "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"), Tattiawna Jones ("Krew na betonie", "Opowieść podręcznej", "RoboCop") oraz Tamara Podemski ("Peryferia", "Rdzenni i wściekli", "Koroner").

Najlepszy serial SF roku?

Na portalu RottenTomatoes recenzje "Pamiętników Mordbota" są rewelacyjne. Aż 98 proc. opinii jest pozytywnych. "To mój ulubiony serial sci-fi tego roku!" – dowodzi krytyk Ryan Britt z prestiżowego serwisu Inverse.

Ale to nie wszystko, bowiem według wyliczeń analityków rynku "Pamiętniki Mordbota" to w tej chwili nie tylko numer jeden na platformie Apple TV+, ale także najpopularniejszy serial na całym świecie – oglądany nawet chętniej niż drugi sezon megahitu HBO Max "The Last of Us".