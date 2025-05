Serial "Hotel Del Luna" można było jak dotąd oglądać w Polsce na platformie Netflix, a teraz jest już dostępny także na platformie TVP VOD.

O czym jest serial?

"Hotel Del Luna" z 2019 roku to wielogatunkowy serial łączący elementy romansu, komedii, fantasy i horroru. Tytułowy hotel jest nietypowy. To miejsce nadprzyrodzone, niewidoczne w swojej prawdziwej formie w ciągu dnia, a jego mieszkańcami i pracownikami są duchy. Jedyną żywą osobą w hotelu jest Chan-sung, który pomaga zarządzać finansami jego właścicielce Jang Man Wol i obsługuje gości tak, by mogli spokojnie odejść z tego świata. Najtrudniejszym wyzwaniem okaże się uwolnienie samej Jang Man Wol, na której ciąży przekleństwo pewnego bóstwa.

Reklama

Kto występuje w serialu?

W serialu zagrała m.in. IU, czyli niezwykle popularna piosenkarka K-popowa, występująca także pod przydomkiem Nation's Little Sister, oraz rozpoznawalny i uznany aktor Yeo Jin-Goo ("Porwanie 1971", "Morskie diabły", "Start-Up", "1987").

Kto stoi za serialem?

Reklama

Wszystkie 16 odcinków serialu wyreżyserował Choong Hwan Oh ("Big Mouth", "Światła, kamera, miłość", "Start-Up"), a scenariusz napisali Hong Jeong-eun i Hong Mi-ran ("Alchemia dusz").

Serial podbił cały świat, zachwycając fanów koreańskich produkcji i zbierając znakomite recenzje od krytyków. Na opiniotwórczym portalu iMDB "Hotel Del Luna" może się poszczyć średnią ocen 8.1/10.

Koreańska fala filmowa

Siłę koreańskiej fali filmowej w ostatnim czasie potwierdziły m.in. takie tytuły, jak "Parasite" (2019), który nagrodzono m.in. czterema Oscarami, globalny hit serialowy "Squid Game" (2021) Netflixa czy film "Podejrzana" (2022) nagrodzony Złotą Palmą w Cannes.

Największy serwis VOD

TVP VOD to największa w Polsce biblioteka wideo na życzenie, która oferuje ponad 86 tysięcy materiałów, w tym najnowsze produkcje TVP, wszystkie kanały TVP na żywo, polskie i zagraniczne filmy oraz seriale, programy rozrywkowe, bajki i materiały edukacyjne dla dzieci, prawie 500 spektakli Teatru Telewizji oraz ponad 3 tysiące produkcji zrekonstruowanych cyfrowo. W kwietniu 2025 roku TVP VOD zanotował 26-procentowy wzrost liczby odtworzeń w porównaniu z kwietniem 2024.