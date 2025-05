Pierwszy, dziewięcioodcinkowy sezon serialu "Znajomi i sąsiedzi" ("Your Friends & Neighbors") zadebiutował na Apple TV+ z dwoma odcinkami 11 kwietnia, a dziś, 16 maja, pojawił się odcinek siódmy; kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień, aż do piątku 30 maja.

"Najlepszy serial"

Serial spodobał się widzom i krytykom. Aż 81 proc. recenzji na portalu RottenTomatoes jest pozytywnych.

Ponadto produkcja od razu trafiła na podium najchętniej oglądanych seriali na platformie Apple TV+, a obecnie wskoczyła na 1. miejsce i jest uznawana jest przez wielu widzów za "najlepszy serial tej wiosny".

O czym jest serial?

Głównym bohaterem serialu "Znajomi i sąsiedzi" jest Andrew "Coop" Cooper (Jon Hamm, gwiazda serialowego megahitu "Mad Men", ostatnio także w nowym serialu "Fargo" i hicie SkyShowtime "Landman: Negocjator"), menedżer funduszu hedgingowego, który po hańbiącym zwolnieniu z pracy przeżywa niedawny rozwód, a w międzyczasie zaczyna okradać domy swoich sąsiadów w niezwykle zamożnej dzielnicy Westmont Village. Szybko odkrywa, że sekrety i skandale ukryte za fasadami bogatych posiadłości mogą być o wiele bardziej niebezpieczne, niż mógłby sobie wyobrazić.

Kto występuje w serialu?

Obok Hamma w serialu występują Amanda Peet ("Zupełnie jak miłość", "2012", "Tożsamość"), Olivia Munn ("Newsroom", "X-Men: Apocalypse", "Ulice zbrodni"), Hoon Lee ("Wojownik", "Banshee", "Bosch"), Mark Tallman ("Podnieś głos", "Prawo i porządek: Sekcja specjalna", "Ostra noc"), Lena Hall ("Snowpiercer", "Dziewczyny", "Wszystkie moje dzieci"), Aimee Carrero ("Menu", "Łowca czarownic", "Pierwsza klasa"), Eunice Bae ("Fallout", "Lioness", "Zaprzysiężeni"), Isabel Gravitt ("W poszukiwaniu Felliniego", "Nie ma lekko", "Obserwator"), Sandrine Holt ("House of Cards", "Mr. Robot", "Homeland") oraz Donovan Colan ("Obóz teatralny").

Kto stoi za serialem?

Nowy serial, pochodzący z Apple Studios i wyprodukowany przez Tropper Ink, został stworzony przez bestsellerowego autora Jonathana Troppera ("Banshee", "Projekt Adam", "Wojownik"), który pełni funkcję showrunnera, reżysera i producenta wykonawczego w ramach swojej ogólnej umowy z Apple TV+. Hamm jest producentem wykonawczym wraz z Connie Tavel ("Grimsburg") i Craigiem Gillespie ("Jestem najlepsza. Ja, Tonya"), który reżyseruje również odcinki 101-102. Dodatkowo, odcinki wyreżyserowali również Stephanie Laing ("Palm Royale"), Greg Yaitanes ("Uznany za niewinnego") i Tropper.