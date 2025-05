Pierwszy odcinek wyczekiwanego trzeciego sezonu serialu "Krew z krwi" został wyemitowany 1 marca o godz. 20:20 w TVP1, a zaraz potem trafił do TVP VOD. Kolejne odcinki pojawiały się co tydzień o tej samej porze w telewizji i streamingu, a finałowy odcinek trzeciej serii został wyemitowany 3 maja.

Tylko Netflix lepszy

W marcu bieżącego roku serwis TVP VOD zanotował ponad 41-procentowy wzrost liczby odtworzeń materiałów wideo w porównaniu z marcem 2024 i osiągnął pod tym względem najlepszy wynik w swojej historii. Znacznie przyczyniła się do tego oglądalność trzeciego sezonu hitowego serialu kryminalnego "Krew z krwi".

Serwis streamingowy Telewizji Polskiej w marcu odwiedziło prawie 2,7 mln realnych użytkowników. Średni czas na użytkownika wyniósł ponad 4 godziny i 3 minuty, czyli o 35 minut więcej niż w analogicznym miesiącu rok temu. TVP VOD zajął dzięki temu drugie miejsce na rynku w swojej kategorii (ex aequo z serwisem Max), plasując się tuż za Netflixem.

Jak wynika z badania Mediapanel, TVP VOD zanotował w marcu 2025 roku 7,69 proc. udziału w całkowitym czasie korzystania z serwisów streamingowych VOD i OTT, dzięki czemu wyprzedził m.in. takie platformy treści na żądanie, jak Disney+, Amazon Prime Video, Player i CANAL+ Online. W marcu 2025 TVP VOD zwiększył też liczbę wizyt (+38 proc. r/r) i odsłon (+28 proc. r/r).

"Krew z krwi 3" numerem 1

Zdecydowanie najchętniej oglądaną nowością marca 2025 na TVP VOD była premiera wiosennej ramówki Telewizji Polskiej – trzeciego sezonu serialu "Krew z krwi" – która zdobyła aż 3,5 proc. udziału w łącznym czasie oglądania serwisu w marcu 2025.

Najwięcej widzów, bo aż 871 tys., przyciągnął odcinek z 5 kwietnia.

W kwietniu serial zdobył 4,7 proc. udziału w łącznym czasie oglądania serwisu

Drugie miejsce zajął inny premierowy serial TVP – "Zatoka szpiegów" – a na kolejnych miejscach znalazły się kultowe już produkcje TVP, takie jak "Sanatorium miłości" i "The Voice Kids”" Te dwa ostatnie tytuły wiosną 2025 zanotowały dużo lepsze wyniki oglądalności niż ich poprzednie edycje ("Sanatorium miłości" – +150 proc. liczba odtworzeń w porównaniu z poprzednim sezonem, "The Voice Kids" – +72 proc. liczba odtworzeń w porównaniu z poprzednim sezonem).

W marcu 2025 serca widzów podbiły ponadto premierowe telenowele: meksykańska "Burza" oraz turecka "Vendetta".

Wielki hit telewizji i streamingu

Historia serialu "Krew z krwi" sięga trzynastu lat wstecz. Pierwszy sezon, wyreżyserowany przez Xawerego Żuławskiego ("Wojna polsko-ruska"), pojawił się na antenie CANAL+ wiosną 2012 roku. Cieszył się taką oglądalnością, że prawa do emisji kupiła Telewizja Publiczna, która półtora roku później pokazała pierwszą serię jeszcze większej widowni. Baza fanów kryminału rosła.

Jako że serial został prawdziwym hitem, TVP podjęła decyzję o realizacji drugiego sezonu. Za kamerą stanęli tym razem Jan Komasa ("Miasto 44") i Kasia Adamik ("Boisko bezdomnych"). Serię wyemitowano w 2015 roku.

Dekadę później oba sezony trafiły na platformę streamingową Netflix. Natychmiast wskoczyły na podium najchętniej oglądanych seriali, a wśród polskich produkcji zajęły nawet 1. miejsce.

Powrót serialu dzięki zmiany władzy

Fani od dziesięciu lat, od kiedy tylko zakończono premierową emisję drugiego sezonu "Krwi z krwi", domagali się kontynuacji. Tajemnicą poliszynela jest, że sezon trzeci miał powstać niedługo po drugim, jednak po dojściu PiS do władzy Agata Kulesza nie chciała mieć nic wspólnego z TVP czasów Jacka Kurskiego. Dlatego dopiero po powrocie Koalicji Obywatelskiej do władzy i wymianie władz również w mediach publicznych, uznana aktorka zdecydowała się ponowną współpracę z Telewizją Polską.

Zdjęcia do trzeciego sezonu serialu "Krew z krwi" zakończyły się pod koniec ubiegłego roku.

Co się wydarzyło w 1. sezonie?

TVP opisywało serial jako "fascynującą opowieść o kobiecie uwikłanej w mafijne porachunki, która za wszelką cenę chce ratować rodzinę". Akcja serialu rozgrywa się w Gdyni. Carmen (Agata Kulesza), córka byłego bossa mafii, wiedzie spokojne życie wychowując trójkę dzieci, a jej mąż Marek (Zbigniew Stryj) oficjalnie prowadzi prywatną przystań jachtową. W rzeczywistości razem z bratem Carmen Wiktorem (Andrzej Andrzejewski) i jego przyjacielem Stefanem (Łukasz Simlat) zajmuje się przemytem papierosów. Gdy mąż Carmen ginie w wyniku gangsterskich porachunków, jej życie nagle się zmienia. Carmen staje na czele rodzinnego interesu, by chronić bliskich... Musi wcielić się w rolę twardej kobiety interesów i stanąć na czele rodzinnego biznesu. Walczy o przetrwanie w świecie pełnym brutalności i zbrodni. Nie wie, komu zaufać, bo widoczna granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać...

Co się wydarzyło w 2. sezonie?

W drugim sezonie Carmen decyduje się na powrót do Polski i próbuje ułożyć sobie życie z dala od świata, przed którym uciekła kilkanaście miesięcy wcześniej. Powodem, dla którego Carmen wraca, jest kondycja psychiczna jej córki Natalii (Małgorzata Kozłowska). Natalia nigdy nie pogodziła się ze śmiercią ojca, ma również pretensje do matki, że nie była przy nich w chwili śmierci Marka. Usiłuje popełnić samobójstwo. Carmen w obawie o życie córki wraca do Polski. Nie kontaktuje się z dawnymi znajomymi i rodziną, ma nową tożsamość, poznaje też mężczyznę, z którym zaczyna nawiązywać coraz bliższą relację. Niestety okazuje się, że odcięcie się od dawnego życia nie jest takie łatwe i Carmen znów musi skonfrontować się ze swoimi najgroźniejszymi wrogami – swoim bratem i ojcem. Nie ufa im, ale jednocześnie nie może się od nich uwolnić emocjonalnie. Gdy staje w obliczu sądu i musi zeznawać przeciwko najbliższej rodzinie, musi dokonać trudnego wyboru.

Jej powrót do Polski jest bardzo nie na rękę nie tylko jej rodzonemu bratu, ale również innym osobom, w tym Bronkowi (Szymon Bobrowski), który przejął mafijny biznes po Antonie. Bronek współpracuje teraz z Henrykiem Rosiakiem (Wiesław Komasa). Również dla Rosiaka, który czeka na rozprawę w areszcie, pojawienie się Carmen w Polsce jest ogromnym zagrożeniem. Swoimi zeznaniami może doprowadzić do skazania go na długoletnie więzienie. A Henryk Rosiak nienawidzi więzienia. Za wszelką cenę usiłuje usunąć głównego świadka oskarżenia. Życie Carmen i jej dzieci znów jest zagrożone.

O czym opowiada 3. sezon?

Twórcy zapowiadali "kontynuację historii dobrze znanej widzom z dwóch wcześniejszych sezonów" – i tak też się stało. Na początku nowej serii Carmen po siedmiu latach spędzonych w więzieniu wreszcie odzyskuje wolność, snując marzenia o spokojnym życiu u boku Jana (Bartłomiej Topa). Po ciężkich przejściach czeka ją ciepłe przywitanie ze strony rodziny i przyjaciółki Sandry. Powrót pełen radosnych chwil daje nadzieję, że mafijne porachunki to tylko historia, z którą Carmen nie ma już nic wspólnego. Przeszłość jednak lubi wracać. Carmen kolejny raz zostaje wplątana w mroczny świat przestępczy, tym razem za sprawą ryzykownych działań jej syna Franka. Z kolei na rynku narkotykowym w Trójmieście urzęduje nie tylko największy wróg Carmen – Bronek, lecz pojawia się też nowy gracz, któremu Carmen musi stawić czoła bez żadnych skrupułów. Ponadto policja tropi ślad nowych narkotyków na rynku i do śledztwa dołącza prokurator Zygmunt Tarczyński z Warszawy, który ze szczególnym zainteresowaniem zwraca uwagę na działania Carmen i Franka.

W trzecim sezonie powróciła znaczna część oryginalnej obsady, w tym Mariusz Bonaszewski, Maciej Musiał, Izabela Kuna, Szymon Bobrowski i Iwona Bielska, a także obecny w obsadzie od drugiego sezonu Bartłomiej Topa. Wśród nowych twarzy pojawili się natomiast m.in. Mirosław Haniszewski, Piotr Pacek, Karolina Rzepa oraz Renata Dancewicz.