Premiera dwóch pierwszych odcinków czwartego sezonu serialu "Acapulco" odbędzie się w środę, 23 lipca, na platformie Apple TV+.

Słodko-gorzkie pożegnanie

Te cztery sezony były magiczne – powiedział gwiazdor i producent wykonawczy Eugenio Derbez. "Acapulco" poruszyło serca widzów na całym świecie. Choć pożegnanie jest słodko-gorzkie, jestem niesamowicie dumny z tego, co stworzyliśmy. Od naszej wspaniałej obsady, scenarzystów i reżyserów, po sposób, w jaki przedstawiliśmy kulturę, piękno i ciepło Meksyku – to była niezapomniana podróż – dodał.

Prawdziwy ewenement wśród seriali

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Eugenio Derbezowi, Apple, Lionsgate i wszystkim naszym partnerom produkcyjnym za cztery niesamowite sezony "Acapulco"– powiedzieli producenci wykonawczy Austin Winsberg i Sam Laybourne. Ten serial był prawdziwym ewenementem – dwujęzyczną, podnoszącą na duchu komedią z przeważającą latynoską obsadą. To był zaszczyt i przywilej pracować z tak niezwykłą ekipą i zespołem każdego dnia. Będzie nam bardzo brakować rodziny, którą wspólnie stworzyliśmy.

To była prawdziwa radość obserwować, jak widzowie z całego świata pokochali barwne postaci i historie "Acapulco"– powiedział Morgan Wandell, szef międzynarodowej produkcji Apple TV+. Eugenio, Ben, Austin, Sam oraz cała obsada i ekipa uczynili z Las Colinas jedno z najbardziej rozrywkowych i pełnych miłości miejsc w telewizji. Po czterech niesamowitych sezonach jesteśmy przekonani, że "Acapulco" będzie nadal doceniane za swój styl, humor i emocje.

Co się wydarzy w finałowym sezonie?

W czwartym sezonie Máximo (Eugenio Derbez) robi wszystko, co w jego mocy, by przywrócić Las Colinas dawny blask przed ponownym otwarciem. W roku 1986 młody Máximo (Enrique Arrizon) staje przed wyzwaniem, gdy konkurencyjny hotel zajmuje pierwsze miejsce w corocznym rankingu najlepszych hoteli Acapulco. Zrobi wszystko, by odzyskać pozycję lidera i zapewnić przyszłość Las Colinas.

W obsadzie "Acapulco" obok Derbeza i Arrizona znaleźli się również Fernando Carsa, Rafael Cebrián, Vanessa Bauche, Camila Perez, Carlos Corona, Chord Overstreet, Regina Reynoso, Jessica Collins i Regina Orozco. Do ulubionych bohaterów w nowym sezonie dołączają także Damián Alcázar, Jaime Camil i Cristo Fernández, jak również Keyla Monterroso Mejia i Omar Chaparro jako goście specjalni.

Kto stoi za serialem?

Serial "Acapulco", wyprodukowany przez Lionsgate Television, inspirowany jest kinowym przebojem "How to Be A Latin Lover" od 3Pas Studios i Pantelion Films. Produkcją zajmują się Lionsgate Television, 3Pas Studios, Zihuatanejo Productions oraz The Tannenbaum Company. Eugenio Derbez, oprócz roli głównej, pełni również funkcję producenta wykonawczego wraz z Benem Odellem. Twórcami serialu są Austin Winsberg, Eduardo Cisneros i Jason Shuman. Winsberg i Sam Laybourne (showrunner) także odpowiadają za produkcję wykonawczą. Producentami wykonawczymi są również Kim i Eric Tannenbaum oraz Jason Wang z ramienia The Tannenbaum Company. Jaime Eliezer Karas odpowiada za produkcję wykonawczą i reżyserię, a Sonia Gambaro jest współproducentką ze strony 3Pas Studios.

"Acapulco" ocenia pozytywnie 100 proc. krytyków na portalu RottenTomatoes.