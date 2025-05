Sześcioodcinkowy serial "Taelgia" pojawi się w całości 12 maja na kanale Viaplay Filmy i Seriale w ofercie Prime Video Channels.

O czym jest serial?

Serial "Taelgia" przenosi widzów do szwedzkiego miasta Södertälje, znanego jako miejsce kulturowej różnorodności, sportu, ale też problemów społecznych. W cieniu dorosłych gangsterów rządzących przestępczym półświatkiem dorastają tu młodzi przestępcy parający się sprzedażą narkotyków i wykonywaniem poleceń swoich przełożonych. Wśród nich jest nastoletni diler Marko, dla którego ta praca jest wszystkim. Wkrótce poznaje Gabriela, który niedawno się tu przeprowadził. Spirala zadłużeń doprowadza jego rodzinę do ruiny, on jednak ma smykałkę do mechaniki i nie zadaje zbędnych pytań. Jak się okazuje – to wystarcza, by szybko zostać wciągniętym do brutalnego świata przestępczości. Działania młodych chłopaków stają się coraz bardziej ryzykowne, a mieszanka dumy i strachu nie jest najlepszym doradcą.

W tej historii nie mogłoby jednak zabraknąć stróżów prawa. To właśnie w szeregi policyjne wstępuje Sibel, młoda kobieta o syryjskich korzeniach. Nie przejmuje się przestrogami, że to niebezpieczne miasto i posada, gdyż postrzega nową pracę jako chwilowe zajęcie. Okazuje się, że Södertälje które kiedyś dobrze znała to pełen narkotyków, wymuszeń, hazardu, haraczy oraz mafijnych koneksji świat. Znajduje się w samym sercu brutalnych wydarzeń a w ręku trzyma los osób, które znała i wobec których ma dług wdzięczności. Jednocześnie mierzy się z ogromną nienawiścią swojego otoczenia ze względu na dołączenie do policji, niechęcią nowych współpracowników oraz krytyką ze strony rodziny. Czekają ją kolejne próby i niejednokrotnie będzie zmuszona, by zdecydować, po której stronie stanie.

Serial inny niż wszystkie

Produkcja "Taelgia" była nominowana w ważnych europejskich plebiscytach – jako najlepszy europejski serial fabularny na festiwalu Prix Series oraz do nagrody Kristallen, czyli szwedzkiego odpowiednika Emmy, za najlepszą pierwszoplanową rolę męską dla Jonaya Pinedy Skallaka wcielającego się w rolę Marko.

Dystrybutor zwraca uwagę, że "Taelgia" nie jest zwykłym kryminałem przedstawiającym walkę dobra ze złem. "Pokazuje świat pełen szarości umiejscowiony w bezlitosnym systemie, który wykorzystuje słabość jednostek. Ludzie uwikłani w konflikty są zmuszeni do wybierania pomiędzy pozostaniem lojalnymi wobec bliskich i samych siebie a zobowiązaniami, które muszą wypełnić. Dzieci obserwują upadek rodziców, a ci walczą o to, by ich potomstwo nie zatraciło się w chaosie. W tej walce nie ma wygranych" – czytamy w informacji prasowej.

Krytycy potwierdzają te opinie. Serial zebrał świetne recenzje i okazał się hitem w Szwecji. Na portalu iMDB produkcja ma ocenę 7.1/10.

Kto stoi za serialem?

Twórcą oraz reżyserem produkcji jest Jens Östberg ("Flugparken"), który odpowiada również za scenariusz stworzony we współpracy z Pauline Wolff ("Sztokholmskie Requiem", "Max Anger – With One Eye Open").

W role Gabriela i Marko wcielili się aktorzy młodego pokolenia: John Hanna i Jonay Pineda Skallak. W roli Sibel zobaczymy Sarę Shirpey ("Alex. Brudny glina", "Top Dog").

W produkcji wystąpili również Kalled Mustonen ("Ruchome piaski"), Simon Mezher ("Kalifat", "Hipnotyzer"), Isa Aouifia ("Co kryje prawda", "Ronja, córka zbójnika"), Emma Broomé ("Aniara", "Szklana kopuła"), Marcus von Plenker-Tind ("Leo", "Veronika"), Eva Johansson ("Szwedzkie cukierki, koty i trochę przemocy"), Jimmy Lindström ("Konferencja", "Seryjny morderca") i Laura Majid ("Five").