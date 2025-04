Od niedawna na platformie streamingowej Telewizji Polskiej dostępne są też inne znane polskie serie animowane: "Olimpiada Bolka i Lolka", "Dziwne przygody Koziołka Matołka" oraz "Miś Uszatek", który w styczniu 2025 roku obchodził 50. rocznicę powstania.

Rekordowy "Miś Uszatek"

"Miś Uszatek" okazał się hitem TVP VOD, w szybkim tempie osiągając dziesięciokrotnie wyższą oglądalność niż inne treści serwisu z kategorii dziecięcej.

Kontynuacja "Pomysłowego Dobromira"

Wśród nowości TVP VOD jest "Pomysłowy wnuczek", czyli kontynuacja serii "Pomysłowy Dobromir". Scenariusz wszystkich odcinków napisał Adam Słodowy – legendarny prowadzący kultowy program "Zrób to sam". Dziesięć odcinków powstało w latach 1984-1988.

Dobromir znów wpada na znakomite pomysły, dzięki którym pomaga nie tylko swojemu dziadkowi, ale także sąsiadom. Konstruuje m.in. pojazd śnieżny, rower wodny, wiatrową prądnicę elektryczną, regał na domową biblioteczkę. Towarzyszy mu i pomaga mądry szpaczek, który na koniec każdej udanej pracy gwiżdże z podziwu. Oglądający bajkę młodzi widzowie zupełnie przy okazji i bezboleśnie uczą się zasad mechaniki czy fizyki, które w lekki sposób przedstawia animacja.

Przyjaźń chłopca z porcelanowym słoniem

Inna nowość, "Proszę słonia", opowiada historię Pinia – małego chłopca, któremu troskliwa mama codziennie wręcza witaminy do połykania. Dzięki nim ma być duży i silny. Tymczasem zamiast do buzi chłopca witaminy trafiają do trąby porcelanowego słonika Dominika, a on rośnie, rośnie i rośnie, aż osiąga rozmiary prawdziwego słonia. Ta sytuacja jest przyczyną radości i kłopotów Pinia, który serdecznie zaprzyjaźnia się z porcelanowym olbrzymem.

Siedem dziewięciominutowych odcinków powstało w 1968 roku. Dzieciom fabuła pokazuje, na czym polega prawdziwa przyjaźń, a dorosłych, którzy dla pieniędzy są gotowi zrobić zwierzęciu krzywdę, piętnuje za materializm. Z pewnością każdego widza, nawet dorosłego, bajka przyciąga humorem w surrealistycznym stylu.

Ekranizacja książki Hanny Januszewskiej

Kolejna kultowa bajka, "Wędrówki Pyzy", to serial wyjątkowy, ponieważ można go nazwać ludowym. Pierwszy odcinek zaczyna się w drewnianej łowickiej chacie, gdzie gospodyni w pasiastej spódnicy przygotowuje dla dzieci pyzy. W trakcie pracy jedna z kluseczek ucieka jej z łyżki ("Matulu, matulu, ta pyza ma oczy! Ja pyzę na łyzę, a ona jak skoczy!").

To animowana ekranizacja książki Hanny Januszewskiej "Pyza na polskich dróżkach". Scenariusz do niej napisała sama autorka. W latach 1977-1983 Studio Miniatur Filmowych w Warszawie wyprodukowało trzynaście odcinków.

Pierwszy polski serial ekologiczny

Serial "Fortele Jonatana Koota" przedstawia perypetie kota Jonatana. Kota nie byle jakiego, bo kapitana rezerwy 17 Kompanii Kocich Komandosów Nocnych. Do spółki z dzięciołem Erykiem Kowalikiem (siły powietrzne) i żółwiem Bikim Chelonidesem (wsparcie wodne) powołuje Eskadrę Jonatana, która ma walczyć z fabryką zatruwającą rzekę oraz z nieuczciwymi drwalami ścinającymi drzewa bez pozwolenia.

To pierwszy polski serial ekologiczny! Pojawił się w latach 1980-1981 – wtedy wyprzedzał swoją epokę, a dziś wciąż jest aktualny. Scenariusze trzynastu animowanych odcinków powstały na podstawie książki Janusza Przymanowskiego (autora "Czterech pancernych i psa"). Po raz pierwszy pokazano je w "Teleranku" – kultowym programie dla dzieci i młodzieży nadawanym w niedzielę o dziewiątej rano.

Serial z muzyką legendarnego kompozytora

"Piesek Dali" to bajka o szarym szczeniaczku o imieniu Dali, który mieszka w starej beczce na łące. Jest bardzo uprzejmy i dobrze wychowany. Kocha przyrodę, a szczególnie kwiaty, którym codziennie poświęca dużo uwagi. Zaprzyjaźnia się także z innymi mieszkańcami łąki – zwierzątkami i owadami. Nie lubi świata kamieni i przedmiotów z żelaza – promuje więc zachowania ekologiczne, podobnie jak eskadra Jonatana Koota.

Serial powstał w latach 1982-1986. Wspaniałą muzykę do niego napisał Waldemar Kazanecki (autor utworów nie tylko do wielu kreskówek i filmów dla dzieci, ale także niezapomnianego walca z "Nocy i dni" oraz motywu przewodniego do serialu "Dom").

Uwielbiany serial o piżmaku

"Tajemnice wiklinowej zatoki" to kolejna opowieść w stylu ekologicznym. Jej bohaterem jest piżmak Serafin, mieszkaniec tytułowej zatoki. A piżmaki to niezwykle wrażliwe zwierzęta, mogą żyć tylko w bardzo czystej wodzie. Serafin właśnie opuścił rodzinne gniazdo i rozpoczął samodzielne życie. Ciągle wpada w tarapaty, bo brak mu doświadczenia. Na szczęście pomagają mu przyjaciele – Ogryzek i Archibald.

Serial powstał w latach 1984-1988 i składa się z siedmiu odcinków, każdy po ok. 25 minut.

