Pierwsze odcinki serialu "Edukacja XD" można już oglądać w serwisie CANAL+ online.

"Drugi sezon jeszcze lepszy"

Krytycy zgodnie zwracają uwagę, że nowy sezon jest jeszcze lepszy, zabawniejszy i bardziej szalony od poprzedniego.

"Drugi sezon jeszcze lepszy! Zabawniej, potoczyściej i wciąż wspaniała dynamika między Malcolmem a Stomilem. Balicki – komediowa życiówka! Po 6 odc. ciut gorzej" – zauważa Kamil Kalbarczyk z magazynu "Ekrany".

"Bardzo udane. Stomil mistrz, mocny drugi plan oraz nagłe, zaskakująco dramatyczne zwroty akcji i trafne społeczne obserwacje, które przełamują lawinowe gagi" – spostrzega krytyk Bartek Czartoryski.

"Dramaturgicznie lepszy niż książka. Humor plącze się z melancholią i celnymi obserwacjami socjologicznymi. Dialogi i obsada na plus" – pisze Michał Piepiórka.

"Formuła serialu uzasadniona, bo za każdym razem sypie się równie przyjemnie, a jako całość to prawdopodobnie jedna z najlepszych polskich komedii ostatnich lat" – przekonuje Dawid Adamek z portalu Sfilmowani.

"Najlepszy serial komediowy nakręcony w PL od lat" – kwituje Karolina Korwin-Piotrowska.

"Najlepsza polska komedia od lat"

Skądinąd już pierwszy sezon był tak określany. Nikodem Pankowiak z portalu Serialowa.pl nazwał "Emigrację XD" "najlepszą polską komedią od lat", Urszula Korąkiewicz z Wirtualnej Polski – "absurdalnie zabawną komedią drogi", a Marek Fall i Jacek Sobczyński z Newonce.net mianowali Malcolma XD "nową gwiazdą na nieboskłonie krajowej kinematografii".

"Polacy są otwarci na takie komedie"

"Emigracja XD" okazała się tak ogromnym sukcesem, że decyzja o kontynuacji była natychmiastowa. Sceny z serialu królowały w mediach społecznościowych, a takie postaci jak Malcolm, Stomil czy Zbyszek już na stałe zapiszą się w historii kultowych polskich bohaterów serialowych. Tak pozytywny odbiór pokazuje, że Polacy są otwarci na komedie, które pod płaszczykiem tzw. lol-contentu pokazują nas w krzywym zwierciadle– tak decyzję o kontynuacji uzasadniała Beata Ryczkowska, dyrektorka produkcji oryginalnych i koprodukcji CANAL+ Polska.

"Trud znalazł godne odzwierciedlenie"

Może zabrzmieć to nieprawdopodobnie, ale praca przy "Edukacji XD" była w wielu momentach jeszcze bardziej wymagająca, ale i ekscytująca od produkcji "Emigracji XD". Już przy pisaniu scenariusza podejrzewaliśmy, że niełatwo będzie zrealizować sceny takie jak bratobójcza walka rodziny Kobielaków, wysadzenie podziemi Pałacu Kultury i Nauki, czy wizyta u dyrektora Bogusiaka. Natomiast jestem przekonany, że trud ten znalazł godne odzwierciedlenie na ekranie. Chociaż akurat w przypadku dyrektora Bogusiaka, wyraz "godne" wydaje się być nieco niefortunny – mówi Malcolm XD, scenarzysta i autor książki.

Wiele znanych nowych twarzy w obsadzie

W główne role ponownie wcielają się Tomasz Włosok i Michał Balicki, serial reżyseruje Łukasz Kośmicki ("Emigracja XD", "Klangor"), który wraz z Malcolmem XD jest autorem scenariusza na podstawie książki.

Powracają również znani z pierwszego sezonu rodzice głównego bohatera – Agnieszka Suchora i Andrzej Zieliński.

Wśród obsady pojawi się wiele znanych nowych twarzy, w tym Jan Frycz ("Ślepnąc od świateł"), Sebastian Stankiewicz ("Furioza"), Wojciech Mecwaldowski ("Klangor"), Paweł Wilczak ("Pan T."), Beata Kawka ("Inni ludzie"), Dawid Piejko ("Chleb i sól"), Emilia Walus ("Algorytm miłości"), Ewa Konstancja Bułhak ("Drogówka"), Artur Dziurman ("Rojst"), Karol Bernacki ("Algorytm miłości"), Marek Kasprzyk ("Pajęczyna"), Mateusz Dymidziuk ("Algorytm miłości"), Krzysztof Stelmaszyk ("Dziewczyny ze Lwowa") i Ewa Gawryluk ("Algorytm miłości").

Za kostiumy odpowiadała Dorota Williams, charakteryzacją zajmowała się Adrianna Merska, scenografią – Katarzyna Jędrzejczyk, muzyką – Marcin Macuk, operatorem obrazu jest Marek Rajca, kierownikiem produkcji – Marcin Imach.

Producentkami po stronie CANAL+ są Beata Ryczkowska i Agnieszka Nejman, natomiast producentami kreatywnymi ze strony Jake Vision DGA Studio są Dorota Kośmicka i Malcolm XD, a producentem wykonawczym jest Jan Kępiński.

Co się wydarzy w "Edukacji XD"?

Po szalonej przygodzie emigracyjnej Stomil i Malcolm wracają do Polski. Już nie do miasta, którego liczba mieszkańców ledwo przekracza 10 000 mieszkańców, a prosto do stolicy. Po ciężkich doświadczeniach z pobytu za granicą czeka na nich kolejna fala absurdów dorosłego życia.

Razem z drugim sezonem nabiorą sprytu, nauczą się kombinować i zgłębią tajniki niezwykle lokalnej, na wskroś polskiej sztuki przedsiębiorczości. Lekcje, które odbiorą, nie mieszczą się w standardzie nauczania. Czeka ich bowiem nauka biznesu. PO POLSKU.

Od walki z dziekanatem, gdzie nic się nie da załatwić, no, chyba że jest się wyposażonym w bombonierkę i urok Stomila, przez konszachty z lokalnym ziomeczkiem dealerem, marzącym o narkotykowym Custom Relations Management, po crème de la crème polskiego januszowania, czyli kilkanaście spółek założonych na słupy i martwą babcię, zasiedzenia i przejęcia nieruchomości oraz próbę sprzedaży Polski w wykonaniu Prezesa i mecenasa Korytki. To u nich staż finalnie odbędą Malcolm i Stomil (w roli asystenta bezpłatnego stażysty).

Na drodze ku zawodowemu sukcesowi szalona przygoda poniesie ich także do Antwerpii w poszukiwaniu żydowskich stryjecznych potomków Romana Dmowskiego.