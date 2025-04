Wszystkie osiem odcinków serialu kryminalnego "Styx" będzie można oglądać wyłącznie na platformie SkyShowtime od 12 maja.

O czym jest serial?

Główny bohater flamandzkiego serialu kryminalnego, Raphaël Styx, to skorumpowany glina. Jego żona Isabelle złożyła papiery rozwodowe, a dzieci nie chcą go znać. Pewnego wieczoru na plaży w Ostendzie wpada na zamaskowanego mordercę i rzuca się w pościg za przestępcą. Kiedy dopada go na molo, ten wyciąga broń i strzela. Z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu mroźne Morze Północne wyrzuca na plażę wciąż żyjącego Styxa, choć nie można już wyczuć jego pulsu. W jakim koszmarze się znalazł? Rozpaczliwie szuka odpowiedzi, ale z upływem czasu coraz bardziej traci nad sobą kontrolę i zaczyna zagrażać swojej rodzinie. Mimo to chce odzyskać miłość żony i szacunek dzieci. Czy Styx zdoła obronić rodzinę przed potworem, w którego się zmienia?

Kto występuje w serialu?

W roli policjanta Raphaëla Styxa występuje Sebastien Dewaele ("Brudne diamenty", "Kiedy stopi się lód", "Undercover"), a partnerują mu Loes Haverkort ("DNA", "Ulica singli", "Redbad – droga wojownika"), Koen De Bouw ("Profesor T.", "Ostatni z wielkich", "Człowiek, który sprzedał swoją skórę"), Werner Kolf ("Swanenburg") i Dahlia Pessemiers ("Laura H.", "Dwunastu", "Przez ogień").

Kto stoi za serialem?

Serial "Styx", łączący elementy kryminału i horroru, wyreżyserował Jeroen Dumoulein ("Nocna straż") na podstawie adaptowanego scenariusza Michela Sabbe ("Ślepy punkt", "Wróg publiczny"), który wziął na tapet bestsellerową powieść Bavo Dhooge.