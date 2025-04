Adaptacje cieszących się ogromną popularnością powieści Katie Fforde pokaże Romance TV w każdy sobotni wieczór maja o godz. 20:00.

"Poznamy główne bohaterki, ich kariery zawodowe, walkę z codziennymi pułapkami współczesnego życia, ich przyjaźnie i oczywiście marzenia o tym jedynym. A wszystko odbywać się będzie w bajecznej scenerii Doliny Hudsona, niedaleko Nowego Jorku" – czytamy w informacji prasowej. Jakie filmy zobaczymy?

"Katie Fforde: Ofiarowane lata"

Polska premiera telewizyjna: 3 maja, godz. 20:00

Nel Innes to kobieta pełna energii i optymizmu. Po udanej walce z rakiem znów pracuje ze swoim mężem Markiem w ich restauracji i powili próbuje przyzwyczaić się do nowego życia. Dowiaduje się, że jej mąż zdradził ją z zatrudnioną w restauracji Melissą i został z Nel wyłącznie ze względu na jej chorobę. Nel, rozczarowana i zraniona, pakuje swoje rzeczy i jedzie odpocząć do rodzinnej winnicy. Jednak tutaj niespodzianki też nie są wykluczone.

"Katie Fforde: Powrót nad morze"

Polska premiera telewizyjna: 10 maja, godz. 20:00

Claire Bishop cieszy się życiem i wolnością. Jest stewardessą, lata po całym świecie i stara się nie myśleć o trudnej przeszłości. Claire w tragicznym wypadku straciła dziecko. Jej małżeństwo z Ryanem rozpadło się dość szybko. Kiedy koleżanka z pracy prosi Claire o zaopiekowanie się jej córką w czasie podróży z Nowego Jorku do Bostonu, trauma znowu powraca.

"Katie Fforde: Dlaczego powiedziałam tak?"

Polska premiera telewizyjna: 17 maja, godz. 20:00

Nowojorska prawniczka Alicia Charles niedługo przed swoim ślubem z atrakcyjnym Johnem, spotyka muzyka Willa i małego Linusa. Zupełnie nieoczekiwanie zjawia się jej matka Jackie, z którą Alicia zerwała kontakt. Jackie potrzebuje prawnego wsparcia. Szybko zauważa, że serce Alicii należy nie tylko do Johna.

"Katie Fforde: Milczenie mężczyzn"

Polska premiera telewizyjna: 24 maja, godz. 20:00

Lynne Harper jest właściwie bardzo szczęśliwa ze swoim mężem Howardem. Kiedy jednak Howard przebywa służbowo w Nowym Jorku, a w jego komórce, którą zostawił w domu, wyświetlają się połączenia z młodą kobietą, Lynne zaczyna wątpić w jego wierność. Rusza więc do Nowego Jorku, żeby się dowiedzieć, co Howard przed nią ukrywa.

"Katie Fforde: Moja szalona rodzina"

Premiera telewizyjna: 31 maja, godz. 20:00

Przy tak wielu sprawach, które ma do załatwienia Stella Sheridan, prawniczka z prowincji, nawet mistrzyni multitaskingu zakręciłoby się w głowie. Stella chce właśnie rozkręcić swoją karierę zawodową poważnym procesem, ale odwiedza ją Barbara, jej matka. Po 40 latach małżeństwa rzucił ją ojciec Stelli. Wizyta zakłóca również życie prywatne Stelli. Josh, jej chłopak, który już jej się oświadczył, narzeka na to, że Barbara w swoim nieszczęściu żąda nie tylko więcej uwagi ale i miejsca w sypialni Stelli.