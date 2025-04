Serial "Quiz" jest dostępny w serwisie FilmBox+.

Ta historia wydarzyła się naprawdę

Miniserial "Quiz" to zdaniem dystrybutora "nie tylko historia o teleturnieju, ale poruszająca opowieść o człowieku, którego marzenie o lepszym życiu stało się jego największym koszmarem".

Serial opowiada historię majora brytyjskiej armii, Charlesa Ingrama, który w 2021 roku, razem z żoną Dianą oraz mężczyzną oczekującym na swoją kolej w eliminacjach do teleturnieju, Tecwenem Whittockiem, został oskarżony o oszustwo podczas gry w popularnym na całym świecie teleturnieju "Who Wants to Be a Millionaire?" (w Polsce znanym jako "Milionerzy").

Serial pokazuje zarówno kulisy procesu, jak i przebieg samej gry, krok po kroku rekonstruując zdarzenia, które doprowadziły do oskarżenia Ingrama. Dlaczego przeciętnie błyskotliwy Charles zdecydował się wziąć udział w teleturnieju i na dodatek wygrał milion funtów? Jak doszło do tego, że odkryto nieprawidłowości?

Zarówno w serialu, jak w rzeczywistości szybko pojawiły się podejrzenia, że Ingram oszukiwał. Ale jak to możliwe, skoro siedział w samym środku studia, bez możliwości kontaktu z postronnymi osobami, w otoczeniu kamer, widzów i producentów? Tropem stały się specyficzne kaszlnięcia, które zauważył dźwiękowiec i powiązał je z prawidłowymi odpowiedziami gracza. To jednak niejedyny problem, z którym zmierzyć się muszą główni bohaterowie. Zafascynowane teleturniejem brytyjskie społeczeństwo zaczyna im grozić, opluwać ich, a nawet zastrzelony zostaje ich pies.

Kulisy "Milionerów" i pytanie o winę bohatera

Poza samym wątkiem pokazującym historię Charlesa i jego rodziny, serial ukazuje kulisy powstawania programu "Who Wants to Be a Millionaire?" oraz ogromne szaleństwo, jakie ogarnęło Wielką Brytanię na punkcie tego teleturnieju.

Narracja filmu poprowadzona jest w sposób, który sprawia, że widz do samego końca szuka odpowiedzi na pytania, czy Charles Ingram naprawdę oszukiwał, by wygrać milion, czy może padł ofiarą nadinterpretacji i medialnej nagonki?

Wybitni twórcy za i przed kamerą

Główną rolę w serialu zagrał zdobywca nagród Emmy oraz BAFTA Matthew Macfadyen ("Duma i uprzedzenie", "Sukcesja"), który po raz kolejny udowodnił, że ma niezwykły talent aktorski i należy do elitarnego grona najzdolniejszych aktorów na świecie. Obok Macfadyena zobaczyć można Sian Clifford ("Fleabag"), która fenomenalnie wciela się w postać Diany, żony Charlesa, kobiety pełnej sprzecznych emocji, gotowej zaryzykować wszystko, by odmienić swoje życie.

Nominowany do Złotego Globu Michael Sheen ("Frost/Nixon") za każdym razem, gdy pojawia się na ekranie, przykuwa uwagę widzów w roli prowadzącego teleturniej.

W serialu występują także Mark Bonnar ("Miliardowy okup") oraz Helen McCrory ("Peaky Blinders").

Twórcą serialu jest Stephen Frears ("Niebezpieczne związki", "Boska Florence", "Królowa", "Tajemnica Filomeny") – uznany reżyser, który ma na swoim koncie m.in. dwie nominacje do Oscara i nagrodę Emmy.

Za scenariusz odpowiada nominowany do Emmy James Graham ("Sherwood").