Serial zachwycił zagranicznych widzów już w zeszłym roku, a w Polsce zadebiutuje dziś, we wtorek 15 kwietnia na antenie BBC First oraz w BBC Playerze.

Detektywka i komandos

"TrueLove" to według dystrybutora "wciągający i błyskotliwy thriller, zachęcający do zastanowienia się nad rolą miłości i przyjaźni w życiu".

Główną bohaterką jest Philippa Leach, pierwsza brytyjska detektywka wysokiego szczebla, która bardzo nudzi się na emeryturze. Jej miłość sprzed lat, przyjaciel i były komandos Ken Holding czuje się podobnie zagubiony. Wkrótce spotykają się na mocno zakrapianej stypie i ze znajomymi sprzed lat rozmawiają o sposobach na uniknięcie niedołężnego życia oraz śmierci w bólach. Dochodzą do wniosku, że mogliby sobie w tej kwestii wzajemnie pomóc. Ich niewinne żarty stają się rzeczywistością szybciej, niż mogliby przypuszczać...

Palący temat eutanazji

"Serial podejmuje dyskusję na temat jednego z najbardziej palących i zarazem najtrudniejszych współczesnych dylematów etycznych – czy pomoc w zakończeniu życia jest kiedykolwiek właściwa? To także wyjątkowa historia miłosna, w której dawno zgasły romantyczny płomień zostaje ponownie rozpalony między dwojgiem ludzi, którzy nie skorzystali z szansy na wspólny związek, kiedy byli młodsi. Teraz zyskują szansę na przeżycie miłości swojego życia" – czytamy w informacji prasowej.

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych występują Lindsay Duncan ("Pod słońcem Toskanii", "Sherlock") oraz Clarke Peters ("Prawo ulicy", "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri").

W rolach drugoplanowych występują Sue Johnston, nominowana do tegorocznej telewizyjnej nagrody BAFTA za rolę Marion, Karl Johnson jako Tom, Peter Egan jako David oraz Kiran Sonia Sawar jako Ayesha. W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Phila Davisa w roli Nigela oraz Fionę Button w roli Kate.

Kto stoi za serialem?

Serial wyprodukowany został przez Clerkenwell Films, producentów "Reniferka" i "The End of the F***ing World", na zlecenie Channel 4. Serial wyreżyserowany został przez Chloë Wicks ("The Flatshare") oraz Carla Tibbettsa ("Czarne lustro"), a wyprodukowany przez Alexa Walsha-Taylora ("Zdrady", "Lovesick"). BBC Studios, do którego Clerkenwell Films w całości należy, zajmuje się międzynarodową dystrybucją serialu.

Rewelacyjne recenzje

Serial został znakomicie przyjęty na rodzimym, brytyjskim gruncie. W "Guardianie" Lucy Mangan nazywa serial wyśmienitym i wskazuje na znakomity debiutancki scenariusz Iaina Weatherby'ego: "pełen świetnych dialogów, ale także zgrabny, gęsty i z odcinka na odcinek coraz bardziej poruszający". Z kolei krytyczka "The New Statesman" przyznaje, że TrueLove przywróciło jej wiarę w seriale telewizyjne i wskazuje na "fabułę, która jednocześnie jest bardzo na czasie i w pełni porywająca, a do tego przepięknie czuła", a także na "wspaniałą obsadę, która dałaby radę tchnąć nowe życie właściwie w cokolwiek". Na to samo zwraca uwagę "The Daily Mail", podsumowując: "niezwykle mocna telewizja z fenomenalną obsadą".

Gdzie i kiedy oglądać?

Pierwszy odcinek "TrueLove" będzie można obejrzeć w BBC First we wtorek 15 kwietnia o godz. 23:15. Premiery kolejnych odcinków odbędą się co tydzień, w kolejne wtorki o tej samej porze. Przewidziane są również powtórki w każdy czwartek tuż po 22:00.

Każdy odcinek będzie również dostępny na platformie BBC Player godzinę po premierowej emisji w BBC First.