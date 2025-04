To jeden z najbardziej wyczekiwanych polskich seriali tego roku. Już niebawem fani powieści autorstwa Remigiusza Mroza i nie tylko, będą mogli zobaczyć go na jednej z platform streamingowych.

"Langer" - kiedy premiera?

Polski thriller kryminalny "Langer" wydany został w 2023 roku. Teraz w formie 6-odcinkowego serialu pojawi się na platformie SkyShowtime. Premiera będzie miała miejsce 22 maja br. Dwa pierwsze odcinki pojawią się w serwisie w dniu premiery. Kolejne udostępniane będą co tydzień.

Reklama

"Langer" - kto stoi za serialem?

Reżyserem serialu "Langer" jest Łukasz Palkowski. Na swoim koncie ma takie hity jak "Bogowie", "Belfer" oraz "Chyłka". Producentką serialu jest Violetta Furmaniuk-Zaorska (Kobieta Sukcesu, Chyłka). Za scenariusz odpowiadają Katarzyna Górtat-Rzepka (Archiwista, Zasłyszane morderstwo) i Piotr Rzepka (Archiwista, Uroczysko). Autorem zdjęć jest Marian Prokop. Muzykę skomponował Bartosz Chajdecki.

"Langer" - o czym jest serial?

Serial "Langer" opowiada o losach Piotra Langera juniora. To młody biznesmen, który po śmierci ojca przejmuje rodzinny holding finansowy. Langer prowadzi podwójne życie. Jest z jednej strony biznesmenem, z drugiej nieuchwytnym i okrutnym seryjny morderca. Na jego drodze staje Nina. Kobieta chce zdobyć dowody na popełniane przez niego zbrodnie. Wdaje się z Langerem w ryzykowny romans. Akcja rozpoczyna się w momencie, gdy pojawia się na gali charytatywnej organizowanej przez Langera.

"Langer" - obsada

Reklama

W roli Niny Pokory widzowie zobaczą Julię Pietruchę. Piotr Adamczyk wcieli się w Olgierda Paderewskiego a Magdalena Boczarska zagra Karolinę Siarkowską. Głównego bohatera czyli Langera zagra Jakub Gierszał.

Zagra Langera. Kim jest Jakub Gierszał?

Jakub Gierszał to polski aktor filmowy i serialowy. Prywatnie jest synem reżysera teatralnego Marka Gierszała. Gierszał urodził się w Krakowie, ale gdy miał kilka miesięcy, wyjechał z rodzicami do Hamburga. W 1999 roku wrócił do Polski i razem z matką zamieszkał w Toruniu. Często bywam w Niemczech, ale mój dom jest w Polsce - mówił w rozmowie z "Vogue".

W 2009 zadebiutował rolą zbuntowanego rockmana Kazika w filmie "Wszystko, co kocham" w reżyserii Jacka Borcucha. Popularność przyniosła mu produkcja "Sala samobójców". Można go było również oglądać w takich filmach i serialach jak:

Milion dolarów

Córki dancingu

Najmro. Kocha, kradnie, szanuje

Biała odwaga

Kolory zła: Czerwień

Chyłka

Doppelgänger. Sobowtór

Jakub Gierszał to obecnie jeden z najbardziej rozchwytywanych i zdolnych polskich aktorów. Od debiutu w 2009 roku zagrał w 26 filmach, w tym dziewięciu zagranicznych. Od 2018 roku pojawiał się w popularnym serialu "Chyłka".

Staram się w każdej roli znaleźć jakiś odpowiednik, który noszę w sobie. Wydaje mi się to wyznacznikiem tego, że mogę w ogóle daną postać spróbować zagrać. Czasem mam do czynienia z bohaterem zupełnie pozamykanym, jak w przypadku “Doppelgängera” i ja to pozamykanie realnie odczuwałem. Odczuwałem dyskomfort tej postaci - mówił Jakub Gierszał w rozmowie z "Elle".

Czy zdarzają się frustracje? Tak. Czy pojawiają się sytuacje trudne? Pewnie. Czy zdarzają się rozczarowania? Oczywiście. Ale mam przywilej pracy w zawodzie, który wybrałem – mówi Jakub Gierszał - przyznaje z kolei w rozmowie z "Vouge Polska".