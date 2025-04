Serial "Bullshit" będzie dostępny wyłącznie na kanale Viaplay Filmy i Seriale, dostępnym w serwisie Prime Video w ramach usługi Prime Video Channels. Data premiery produkcji zostanie ogłoszona wkrótce.

Prawdziwe wydarzenia

Serial "Bullshit" to thriller oparty na słynnej książce non-fiction "Bullshit – The Story of a Family" autorstwa Camilli Stockmann i Janusa Køstera-Rasmussena, nagrodzonej prestiżowym wyróżnieniem Cavling. Opowiada prawdziwą historię pierwszej europejskiej wojny gangów motocyklowych, która rozegrała się w Kopenhadze w latach 1977-1984. Członkowie grupy Bullshit walczyli wówczas z konkurencyjnym gangiem Hells Angels.

Serial przenosi widzów do brutalnego świata pełnego buntu i przemocy, gdzie dotychczasowe normy społeczne przestały mieć znaczenie. Produkcja została już doceniona na arenie międzynarodowej, zdobyła liczne nagrody branżowe, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Genewie (2024), festiwalu Series Awards (2024) oraz w plebiscycie Duńskiej Akademii Filmowej Robert (2025).

Polka w zagranicznym hicie

W duńskiej produkcji pojawiają się różne polskie akcenty. Jednym z nich jest występ Doroty Pomykały, która wciela się w rolę matki głównego bohatera Henninga "Makreli" Knudsena. Co więcej, jej bohaterka jest polską emigrantką, która wychowała dwóch synów, a obecnie zmaga się z problemami zdrowotnymi, przez co sama wymaga opieki. Okazuje się też, że w przeszłości przebywała w obozie koncentracyjnym, o czym świadczy numer obozowy na jej przedramieniu. Gdy zauważa u Henninga kontrowersyjny nazistowski tatuaż, pod wpływem emocji wyrzuca go z domu. To jednak dopiero początek brutalnej i buntowniczej historii zagubionej młodzieży w latach 70. i 80., przedstawionej w serialu. Polska aktorka pojawia się w czterech z sześciu odcinków produkcji. W serialu można usłyszeć jej wypowiedzi w języku polskim oraz duńskim.

Występ w serialu "Bullshit" był dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Choć wcześniej miałam już styczność z duńskim kinem, tym razem byłam jedyną Polką na planie. Moja postać to nie tylko kobieta w trudnej sytuacji życiowej, ale także ktoś, kto mimo przeciwności losu stara się znaleźć w sobie siłę. Jej syn to prawdziwy buntownik, który wkracza na ścieżkę przemocy i brutalności, co jest szczególnie wstrząsające, biorąc pod uwagę trudne doświadczenia mojej postaci. Mimo to ona nie opuszcza go w ważnych momentach życia. Uważam, że to bardzo ważna produkcja, ukazująca losy zagubionej młodzieży, która płaci ogromną cenę za swoje marzenia – komentuje Dorota Pomykała.

Nagroda Duńskiej Akademii Filmowej

To nie pierwszy zagraniczny występ polskiej gwiazdy, która równo 35 lat temu pojawiła się w duńskiej produkcji "Urodziny Kaja" (oryginalny tytuł "Kaj's fødselsdag") autorstwa Lone Scherfig ("Była sobie dziewczyna", "Włoski dla początkujących"). Rola Doroty Pomykały została wówczas nagrodzona najważniejszą duńską nagrodą filmową Robert, przyznawaną przez członków Duńskiej Akademii Filmowej za najlepszy występ aktorski. W produkcji "Urodziny Kaja" można było wówczas zobaczyć także innych polskich aktorów, m.in. Teresę Sawicką ("Dziewczyna z szafy", "Ciemno, prawie noc"), Katarzynę Łaniewską ("Kogel-mogel", "Przedwiośnie"), Dorotę Kamińską ("Pręgi", "Wiedźmin"), Ewę Sałacką ("Fuks", "Och, Karol"), Ewę Skibińską ("Udar", "Ślepnąc od świateł") czy Bogusława Lindę ("Psy", "Odwilż").

Kim jest Dorota Pomykała?

Dorota Pomykała jest uznawana za jedną z najzdolniejszych aktorek swojego pokolenia. Debiutowała na szklanym ekranie 47 lat temu, grając w psychologicznym filmie obyczajowym "Aktorzy prowincjonalni" Agnieszki Holland. Obecnie jej kreacje są doceniane zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Oprócz nagrody Duńskiej Akademii Filmowej w 2022 roku zdobyła również nagrodę za najlepszą kreację aktorską 21. Festiwalu Tribeca w Nowym Jorku. W ojczyźnie nagrodzono ją natomiast w plebiscytach takich jak Orły (najlepsza główna rola kobieca, 2023), Off Camera (najlepsza rola żeńska, 2023), podczas Festiwalu Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa (najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca, 2023), na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (najlepsza drugoplanowa rola kobieca w 2002 i najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca, 2022) oraz Dwa Brzegi (wyróżnienie aktorskie, 2024).