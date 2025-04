Dwa pierwsze z ośmiu odcinków drugiego sezonu "Dziewięciorga nieznajomych" zadebiutują na Prime Video 22 maja 2025 roku, a kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień.

O czym jest serial?

"Dziewięcioro nieznajomych" to historia dziewiątki różniących się od siebie osób, które przyjeżdżają do Tranquillum – tajemniczego ośrodka odnowy biologicznej obiecującego "pełną transformację". Na miejscu goście dają się oczarować enigmatycznej Maszy, która zrobi wszystko, by ich uleczyć. Z każdym kolejnym dniem wybuchowa grupa zbliża się coraz bardziej do skraju wytrzymałości.

Mieszane recenzje

Pierwszy sezon thrillera podzielił krytyków i widzów – na portalu RottenTomatoes serial pozytywnie oceniło tylko 59 proc. tych pierwszych i 60 proc. tych drugich.

Podobnie było w przypadku polskich recenzentów (średnia 5.1 na Filmwebie), choć – co ciekawe – polskim widzom serial przypadł do gustu bardziej niż zagranicznym (7.0 na Filmwebie).

O czym jest drugi sezon?

W drugiej serii dziewięcioro nowych nieznajomych, połączonych ze sobą w sposób, którego nigdy by się nie spodziewali, zostaje zaproszonych przez tajemniczą guru Maszę Dmitrichenko (Nicole Kidman) na transformacyjny retreat w austriackich Alpach. W ciągu tygodnia Masza doprowadza ich na skraj emocjonalnej wytrzymałości. Czy uda im się przetrwać? Czy osiągnie zamierzony cel? Masza jest gotowa na wszystko, aby uzdrowić nie tylko uczestników, ale i siebie.

Kto występuje w drugim sezonie?

Do swojej wiodącej roli powraca Nicole Kidman ("Babygirl", "Holland", "Para idealna"), ale w obsadzie są już zupełnie nowe nazwiska, w tym Henry Golding ("Ministerstwo niebezpiecznych drani", "Dżentelmeni", "Bajecznie bogaci Azjaci"), Lena Olin ("The Darkness", "Astronauta", "Pierwsza klasa"), Annie Murphy ("To może boleć", "Czarne lustro", "Russian Doll"), Christine Baranski ("Pozłacany wiek", "Mamma Mia!", "Chicago"), Lucas Englander ("Dzień Szakala", "Split", "Przez ocean"), debiutująca na ekranie amerykańska wokalistka King Princess, Murray Bartlett ("Biały Lotos", "The Last of Us", "Opus"), Dolly de Leon ("Loteria!", "Światełko w tunelu", "W trójkącie"), Maisie Richardson-Sellers ("W komnatach Wolf Hall", "The Kissing Booth 2 i 3", "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy"), Mark Strong ("Diuna: Proroctwo", "Pingwin", "1917") oraz debiutujący w anglojęzycznym projekcie gwiazdor tureckich telenowel Aras Aydin ("Ucieczka", "Sezon na miłość").

Kto stoi za serialem?

Produkcja jest efektem współpracy Davida E. Kelleya ("Wielkie kłamstewka"), wytwórni Made Up Stories Bruny Papandrea, Blossom Films Nicole Kidman oraz FIFTH SEASON. FIFTH SEASON odpowiada również za dystrybucję serialu. Producentami wykonawczymi są David E. Kelley, Nicole Kidman, Per Saari, Bruna Papandrea, Steve Hutensky, Molly Allen, Jonathan Levine, Rachel Shukert, Matthew Tinker, Anthony Byrne, JH Butterworth oraz Liane Moriarty, z którą zarówno Kelley, jak i Kidman współpracowali już wcześniej przy serialowej adaptacji jej poprzedniego bestsellera "Wielkie kłamstewka".