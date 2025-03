Thriller "Punkty zwrotne" pojawi się w polskich kinach 6 czerwca 2025 roku.

Kto stoi za filmem?

"Punkty zwrotne" wyreżyserował David Marqués ("Mistrzowie", "Wykolejeńcy"), który także napisał scenariusz wespół z Rafaelem Calatayudem Cano.

Kto występuje w filmie?

Główną rolę gra Diego Peretti ("Jego królestwo", "Naprawmy dziś świat", "Napad stulecia"), a partnerują mu Jose Coronado ("Trup", "Nie zazna spokoju, kto przeklęty", "Skok na głęboką wodę"), Cecilia Suárez ("Dom kwiatów", "Błękitne powieki", "Zorro"), Georgina Amorós ("Szkoła dla elity", "Czerwony orzeł", "Kryptonim: Imperator") i Esteban G. Ballesteros ("Człowiek z piasku").

O czym jest film?

Leo (w tej roli Diego Peretti) to odnoszący sukcesy autor powieści kryminalnych, który kryje się pod pseudonimem Cameron Graves. Mężczyźnie najlepiej pisze się w odosobnieniu. Na miejsce pracy nad kolejnymi książkami wybiera zawsze dom przyjaciela, gdzie nikt nie powinien go znaleźć. Jedyną osobą będącą z nim w stałym kontakcie jest agentka i była żona bohatera – Victoria (Cecilia Suárez).

Jakież jest zatem zdziwienie Leo, kiedy pewnego dnia do jego domu puka tajemniczy mężczyzna. Jota (José Coronado) podaje się za dziennikarza i wie o bohaterze znacznie więcej, niż ten by sobie życzył. W głowie Leo pojawiają się kolejne pytania związane z nowym przybyszem: jakie ma zamiary i jak w ogóle go odnalazł?

To dopiero początek skomplikowanej, pełnej mrocznych sekretów i kłamstw psychologicznej gry, której stawka jest niezwykle wysoka.