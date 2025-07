Thriller akcji "Świat do rozwałki" ("Boy Kills World") nie sprawdził się w kinach – być może przez niewłaściwą promocję i brak wielkich gwiazd gatunku w obsadzie, na co wskazywali analitycy rynku. Film na całym świecie zarobił tylko nieco ponad 3 miliony dolarów. Jednak w streamingu rozbił bank, okazując się wielkim hitem. Gdzie można go oglądać?