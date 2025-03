Film "Pod szarym niebem" 27 marca otworzy festiwal Script Fiesta, a 28 marca trafi do kin.

O czym jest film?

Historia opowiedziana w "Pod szarym niebem" została zainspirowana losami dziennikarki Katsiaryny Andreyevej i jej męża Ihara Ilyasha, którzy sprzeciwili się represjom reżimu Alaksandra Łukaszenki.

Akcja rozgrywa się na Białorusi w roku 2020. Trwają protesty po sfałszowanych przez Łukaszenkę wyborach prezydenckich. Antyreżimowa dziennikarka Lena prowadzi transmisję z brutalnej pacyfikacji pokojowej demonstracji. Namierza ją milicyjny dron, lecz Lena kontynuuje relację i zostaje zatrzymana. Jej mąż Ilja robi wszystko, żeby uratować żonę, lecz władza jest zdeterminowana, by złamać ich oboje.

Represje na Białorusi

Produkcja przedstawia szerszy kontekst politycznych prześladowań na Białorusi. Od 2020 roku ponad 136 tysięcy obywateli doświadczyło różnych form represji, a liczba więźniów politycznych stale rośnie.

"Pod szarym niebem" to kino zaangażowane społecznie, idealnie wpisujące się w misję festiwalu – prezentowania autentycznych, poruszających historii. Bardzo się cieszę, że w tym roku pokażemy ten film, zwłaszcza że reżyserka Mara Tamkovich to utalentowana absolwentka świętującej 20-lecie Warszawskiej Szkoły Filmowej – mówi Artur Zaborski, dyrektor artystyczny festiwalu.

"Film szczery, osobisty, uczciwy i przesiąknięty poczuciem misji, jaką mieli w latach 70. i 80. polscy filmowcy opisujący PRL. Momentami wstrząsający" – ocenia Łukasz Adamski z Interii.

"Mocne, wstrząsające. Minimum środków, maksimum wiary w widza, że się domyśli, po co kobieta zakłada 3 pary majtek, a mężczyzna ubiera się, zanim otworzy drzwi" – pisze Adriana Prodeus z "Vogue'a".

"Film, który zdecydowanie trzeba zobaczyć" – podsumowuje Magdalena Drozdek z Wirtualnej Polski.

Wsparcie dla dziennikarzy

Jeszcze przed premierą filmu ruszyła zbiórka pieniędzy na rzecz represjonowanych dziennikarzy białoruskich pod adresem solidarityzone.org. Pieniądze można wpłacać na konto do 3 kwietnia. Współorganizatorem zbiórki są twórcy filmu oraz Fundacja Strefa Solidarności.

Podczas pokazu filmu "Pod szarym niebem", otwierającego 13. Script Fiestę, każdy uczestnik wydarzenia będzie mógł dołączyć do akcji POCZTÓWKA i wyrazić solidarność z uwięzionymi dziennikarzami, poprzez napisanie kilku słów wsparcia i przyczepienie symbolicznego cukierka do tablicy. Tablice zostaną sfotografowane i wysłane do dziennikarzy jako zdjęcie-pocztówka, a cukierki zostaną im przekazane w paczce. Cukierki będą zapewnione na miejscu i będzie je można nabyć jako "cegiełkę" poprzez symboliczną wpłatę na konto Fundacji.

Fundacja Strefa Solidarności działa na rzecz demokratyzacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ochrony wolności i praw człowieka w Białorusi i innych krajach byłego ZSRR. Fundacja wspiera niezależne media i represjonowanych dziennikarzy.

Po projekcji filmu "Pod szarym niebem" 27 marca odbędzie się spotkanie z reżyserką Marą Tamkovich oraz odtwórczynią roli głównej Aliaksandrą Vaitsekhovic. Rozmowę poprowadzi szefowa działu kultury magazynu "Elle" – Maja Chitro.

Festiwal Script Fiesta

13. edycja Festiwalu Filmowego Script Fiesta odbędzie się w dniach 27-30 marca w warszawskim kinie Elektronik. To jedyne w Polsce i jedno z największych w Europie wydarzenie poświęcone sztuce scenariusza filmowego.

Przez cztery dni uczestnicy festiwalu będą mogli wziąć udział w bezpłatnych projekcjach filmowych, panelach dyskusyjnych i warsztatach prowadzonych przez cenionych twórców. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie specjalny pokaz filmu "Całkowite zaćmienie", organizowany z okazji 30. rocznicy jego premiery. Po seansie odbędzie się masterclass z udziałem scenarzysty Christophera Hamptona oraz reżyserki Agnieszki Holland, którzy opowiedzą o kulisach pracy nad filmem i jego recepcji na przestrzeni lat.

Konkursy scenariuszowe

Script Fiesta to także prestiżowe konkursy scenariuszowe. Tradycyjnie wyłoniony zostanie najlepszy zrealizowany scenariusz polskiego filmu fabularnego oraz najlepszy koncept na scenariusz serialu.

W kapitule konkursu na najlepszy scenariusz fabularny zasiadają DK Welchman, Maria Sadowska, Maciej Ślesicki, Damian Kocur, Lech Majewski, Jan Kidawa-Błoński i Michał Witkowski. Zwycięzca otrzyma najwyższą w Polsce nagrodę scenariuszową – 50 tysięcy złotych.

W jury konkursu na koncept serialu znaleźli się Dagmara Domińczyk, Jakub Rużyłło i Gabriela Muskała. Nagroda główna wynosi 20 tysięcy złotych.

Pomysłodawcą Script Fiesty jest Maciej Ślesicki – reżyser, scenarzysta i producent dwukrotnie nominowany do Oscara. Festiwal organizuje Warszawska Szkoła Filmowa, która w tym roku świętuje 20-lecie swojego istnienia.