Na razie wiadomo tylko tyle, że na nowy film nie będziemy musieli znów czekać niemal trzech dekad – dzielących "Twisters" od "Twistera". Nie jest natomiast pewne, czy do swoich ról powrócą Daisy Edgar-Jones i Glen Powell, czy może kolejny raz dostaniemy zupełnie nową historię.

Jeden z największych hitów roku

"Twisters" dość niespodziewanie wdarł się na szczyt box office'u, zarabiając w premierowy weekend w Stanach Zjednoczonych ponad 80 milionów dolarów. Okazało się, że widzowie wolą stosunkowy "skromny" blockbuster o tornadach niż kolejne produkcje o superbohaterach.

Globalnie film wyciągnął z kinowych kas ponad 370 milionów dolarów. Tym samym z nawiązką podwoił swój budżet sięgający 155 milionów dolarów.

Gdzie można obejrzeć "Twisters"?

Co zaskakujące, wytwórnia Universal już miesiąc po premierze kinowej wpuściła widowisko do wypożyczalni VOD. Jest ono dostępne w serwisach Premiery CANAL+, Prime Video, iTunes Store, Rakuten TV, Play Now i Player w cenach 17,99-18 zł oraz najtaniej w Megogo – za 13,99 zł.

"Twisters" można również oglądać na dostępnej w abonamencie platformie Max.

O czym opowiada film "Twisters"?

Film stanowi sequel wielkiego przeboju kinowego "Twister" z lat 90., jednak co wciąż rzadkie w podobnej sytuacji, nie pojawiają się w nim bohaterowie znani z oryginału, lecz zupełnie nowe postaci.

Daisy Edgar-Jones ("Gdzie śpiewają raki") wciela się w Kate Cooper, byłą łowczynię burz, prześladowaną przez wspomnienia z niszczącym tornadem na studiach. Obecnie bada schematy burz na monitorach, bezpieczna w Nowym Jorku. Zostaje jednak ściągnięta z powrotem na otwarte równiny przez przyjaciela, Javiego (Anthony Ramos, "Hamilton"), w celu przetestowania nowego, przełomowego systemu wykrywania burz. Tam spotyka Tylera Owensa (Glen Powell, "Tylko nie ty"), czarującego i brawurowego bohatera mediów społecznościowych, z jego chełpliwą ekipą. Nagrywają i zamieszczają w sieci filmy z burzami – im bardziej niebezpieczne, tym lepiej. W miarę nasilania się sezonu burzowego dochodzi do przerażających, nigdy wcześniej niewidzianych zjawisk. Kate, Tyler i ich rywalizujące zespoły, znajdując się bezpośrednio na drodze wielu systemów burzowych, zbiegających się w środkowej Oklahomie, są zmuszeni do walki o życie.