"To nie mój film" Marii Zbąskiej to oryginalna komedia romantyczna, która zebrała nagrody na całym świecie, od Grecji przez Luksemburg po Kanadę. Sukces jest tym większy, że obraz stanowi dopiero pełnometrażowy debiut polskiej reżyserki. Teraz, po trzech miesiąc od premiery kinowej, film trafił na VOD. Gdzie można go obejrzeć?