Serial "Zakład o życie" można już oglądać na platformie Netflix.

O czym jest serial?

Ośmioodcinkowy serial przedstawiany jest przez Netflixa jako "niezwykła, tragikomiczna podróż dwóch dusz". Jednej zagubionej w tym świecie, a drugiej - w zaświatach...

Isa jest dziennikarzem sportowym, który dzięki odziedziczonemu po ojcu talentowi podbił świat zakładów i stał się legendą. Jednak ostatnio jego prognozy się nie sprawdzają, przez co traci pracę i zyskuje wrogów. Gdy już opuszcza go nadzieja, krzyżuje ścieżki ze znanym biznesmenem, Refikiem. Jest on jedyną osobą, która może uratować Isę. Jest tylko jeden mały problem... Refik nie żyje. Gdy jego duch oferuje mężczyźnie wyjście z dramatycznej sytuacji, Isa wyrusza na poszukiwanie mordercy, aby odkryć prawdę, stojącą za śmiercią swojego wybawcy.

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawczynią i scenarzystką serialu jest nagradzana Deniz Akcay Katiksiz, odpowiedzialna za wiele tureckich hitów małego ekranu. ("Narzeczona ze Stambułu", "Naucz mnie kochać", "Nadzieja i miłość"). Za kamerą stanął Hakan Algül ("Co było, to było").

W głównej roli Isy występuje niezwykle popularny w Turcji komik i stand-uper Ata Demirer ("Jesteś moim celem", "Co było, to było", "Republika Osmańska"), a partnerują mu Ugur Yücel ("Ballada o rozbójniku", "Pan Muhsin", "Soul Kitchen") i Esra Bilgiç ("Atatürk 1881-1919", "Sztuka miłości").