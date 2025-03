Filmy zostaną wyemitowane w czwartkowy wieczór na antenie telewizji Kino Polska.

Aktor, który zachwyca każdą rolą

Arkadiusz Jakubik to "aktor, który zachwyca każdą rolą, i artysta, którego trudno zaszufladkować" – czytamy w informacji prasowej, i trudno się z tym nie zgodzić. Jakubik to rzeczywiście jeden z najbardziej wszechstronnych i utalentowanych polskich aktorów, którego pokochali zarówno widzowie, krytycy, jak i reżyserzy. "To zdecydowanie aktor, który z wielką precyzją potrafi oddać skrajne emocje swoich bohaterów, kreując postacie pełne głębi i autentyczności".

Jego wieloletnia współpraca z Wojciechem Smarzowski ugruntowała jego pozycję jako jednego z najbardziej wyrazistych i charakterystycznych twórców polskiej sceny filmowej. Filmy takie jak "Dom zły", "Drogówka", "Pod Mocnym Aniołem", "Wołyń" czy "Kler" potwierdzają jego niezwykły talent i charyzmę – chociaż Kino Polska pokaże odrobinę mniej znane, a wcale nie gorsze tytuły z filmografii wybitnego aktora.

Jakubik nie ogranicza się tylko do aktorstwa, spełnia się także jako reżyser ("Prosta historia o miłości", "Prosta historia o morderstwie"), a także lider zespołu rockowego Dr Misio.

Trzy filmy z Arkadiuszem Jakubikiem

Wieczór z Arkadiuszem Jakubikiem w Kino Polska otworzy zwycięski tytuł 42. Festiwalu Filmowego w Gdyni – "Jestem mordercą" Macieja Pieprzykowskiego. Znakomicie zrealizowany thriller nawiązuje do głośnej sprawy "wampira z Zagłębia", który w latach 70. terroryzował Śląsk, a jedną z jego ofiar była bratanica Edwarda Gierka. Produkcja zdobyła 9 nominacji do Orłów, a Jakubik otrzymał nagrodę za najlepszą rolę drugoplanową.

Po emocjonującym seansie i śledzeniu losów seryjnego zabójcy wyświetlone zostanie "Ziarno prawdy" – polski kryminał w reżyserii Borysa Lankosza. To produkcja oparta na bestsellerowej powieści Zygmunta Miłoszewskiego, jednego z najpopolularniejszych współczesnych polskich pisarzy. To mroczny, trzymający w napięciu film, który poza wciągającą zagadką kryminalną podejmuje także trudne tematy społeczne i historyczne.

Wieczór zakończy z kolei wzruszające kino drogi – "Jak najdalej stąd" w reżyserii Pawła Domalewskiego ("Cicha noc"). To przejmująca opowieść o dziewczynie, która wyrusza do Irlandii, aby sprowadzić do kraju ciało swojego ojca. Film przedstawia poruszający portret o szybkim dorastaniu, w którym główną rolę zagrała Zofia Stafiej. Jej kreacja uznana została za aktorskie odkrycie roku i nagrodzona Złotym Lwem za debiut aktorski. Arkadiusz Jakubik wciela się tu w postać pośrednika pracy, który stara się być przewodnikiem dziewczyny w trudnej rzeczywistości emigracyjnej.

Szczegółowy harmonogram seansów

Szczegółowy harmonogram przedstawia się następująco:

"Jestem mordercą" – 20.03, o godz. 20:00

