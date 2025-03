Premiera dokumentu "Iran: bunt przeciw reżimowi" nastąpi 19 marca o godz. 22:00 w BBC Brit, a godzinę później film pojawi się także na platformie BBC Player.

O czym jest film?

"Iran: bunt przeciw reżimowi" to film dokumentalny przedstawiający historię irańskiej opozycji od czasów, kiedy jej założyciele wierzyli we wprowadzanie reform w ramach systemu państwowego, po obecne – polegające na bezpośredniej konfrontacji z władzą. Twórcy programu przybliżają sylwetki niektórych protestujących. W gronie tym są m.in. aktywistka instruująca młode kobiety, jak dostać się na mecz piłkarski w męskim przebraniu, strajkujący robotnik poddany brutalnym torturom, a następnego dnia prowadzący kolejny protest, oraz osoba ujawniająca korupcję leżącą u podstaw władzy reżimu. Temperatura konfliktu między władzą a społeczeństwem wciąż rośnie. Produkcja opowiada historie wyjątkowych i odważnych ludzi, którzy ryzykują życie, by sprzeciwić się bezwzględnej dyktaturze.

"Lektura obowiązkowa"

W oryginalnym BBC film pojawił się już pod koniec 2024 roku. Brytyjskie media w recenzjach wskazują przede wszystkim na to, jak bardzo bolesne i szokujące są historie opowiadane przez bohaterów filmu. W "The Times" czytamy, że są to "najbardziej wstrząsające opowieści, które usłyszycie w telewizji w tym tygodniu". "The Telegraph" komentuje, że "opowiedzenie historii ostatnich 45 lat Iranu za pomocą głosów aktywistów jest prostym, ale druzgocąco skutecznym zabiegiem". Natomiast "Guardian" kwituje krótko: "lektura obowiązkowa".

Dwie odsłony dokumentu

Trzeba wiedzieć, że "Iran: bunt przeciw reżimowi" został podzielony na dwie części. Kolejna odsłona dokumentu ukaże się tydzień później o tej samej porze, czyli w środę 26 marca o godz. 22:00 w BBC Brit. Druga część będzie oczywiście również dostępna na platformie BBC Player.