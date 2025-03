Serial "Boyzone: Life, Death & Boybands" jest dostępny od 16 marca na platformie SkyShowtime.

Pierwsze takie wyznania od 30 lat

Serial dokumentalny "Boyzone: Life, Death & Boybands" zgłębia historię jednego z największych boysbandów na świecie. W produkcji będzie można zobaczyć zarówno kulisy sukcesu i sławy zespołu, ale też jego upadki i tragedię, jaka położyła się cieniem na ich historii.

Po raz pierwszy od 30 lat członkowie zespołu – Ronan Keating, Keith Duffy, Shane Lynch i Michael Graham – udzielili wyjątkowych wywiadów, przedstawiając swoje doświadczenia pracy w zespole, który sprzedał ponad 25 milionów płyt na całym świecie. Muzycy szczerze opowiedzieli również o cenie sławy. Chcąc zamknąć ten rozdział kariery, konfrontują się z trudnymi relacjami i tragicznymi w skutkach wydarzeniami – zarówno dla nich, jak ich bliskich.

Boyzone był jednym z najpopularniejszych boysbandów wszech czasów. Jednak zakulisowy konflikt, rywalizacja, zdrada i samobójcza śmierć Stephena Gately'ego doprowadziły do rozpadu zespołu. Teraz, trzydzieści lat później, wszyscy czterej pozostali członkowie, wraz z ich byłym menedżerem Louisem Walshem, ujawniają prawdę o wydarzeniach z przeszłości, błyskawicznym wzroście sławy i cenie, jaką przyszło im zapłacić za bycie częścią grupy.

Okoliczności sensacyjnego powrotu

Z brutalną szczerością i za pomocą niepublikowanych wcześniej materiałów archiwalnych z początków kariery muzyków, Boyzone: Life, Death & Boybands analizuje kluczowe wydarzenia, które ukształtowały historię zespołu. Począwszy od wzlotów i upadków grupy aż po naruszanie prywatności przez brytyjskie tabloidy lat 90., które zmusiło Stephena Gately'ego do coming outu. Dokument ujawnia również okoliczności sensacyjnego powrotu Boyzone w 2007 roku i druzgocącej śmierci Stephena. Jak przyznają członkowie grupy, to tragedia, z którą nigdy w pełni się nie pogodzili.

Kto stoi za serialem?

"Boyzone: Life, Death & Boybands" to produkcja Curious Films, wyprodukowana na zalecenie Sky Documentaries przez Poppy Dixon, pełniącej obowiązki Director of Documentaries and Factual, oraz Toma Barry'ego, piastującego stanowisko Commissioning Editor. Producentami wykonawczymi z ramienia Sky są Tom Barry i Hayley Reynolds (Acting Director of Documentaries and Factual). Reżyserką jest Sophie Oliver, a producentami wykonawczymi Dov Freedman i Charlie Russell.

