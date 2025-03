"The Outrun" jest do wypożyczenia w najtańszej cenie (11,99 zł) w serwisie Megogo, a także na platformach Rakuten TV (14,99 zł), Polsat Box Go(15 zł), Premiery CANAL+ (17,99 zł), Player (18 zł) i PlayNow (19 zł).

O czym jest film?

Kiedy 29-letnia studentka biologii Rona powraca na Orkady po ponad dziesięciu latach, wspomnienia z dzieciństwa łączą się z ostatnimi latami życia spędzonymi w Londynie. Zabiera nas z powrotem do czasów, kiedy zagubiła się w imprezowej scenie Hackney i zakochała w Dayninie, ale wtedy też stopniowo alkohol przejął kontrolę i Rona straciła wszystko i wszystkich, na których jej zależało. Teraz trzeźwa, ale samotna i z dala od otaczającego ją świata, przebywa z religijną matką i pomaga cierpiącemu na chorobę dwubiegunową ojcu na farmie owiec, gdzie dorastała. Bez żadnych oczekiwań Rona podejmuje pracę dla RSPB, przeprowadzając badanie nieuchwytnego ptaka derkacza, co zmusza ją do odwiedzenia każdej zamieszkałej wyspy Orkadów. Utknęła w spirali wstydu i żalu. Rona próbuje znaleźć stabilność w swojej nowej rutynie, jednocześnie tłumiąc wspomnienia o tym, co spotkało ją w Londynie, ale przeszłość podąża za nią i powoli mistyczna kraina, która ją otacza, zaczyna przejmować jej wewnętrzny świat. W chwili słabości, gdy wszystko wydaje się rozpadać, decyduje się na odizolowanie na małej wyspie Papay. Wraz z wichurami, ciemnościami i przejmująco zimnym morzem odnajduje pocieszenie i radość wśród małej społeczności. Z dnia na dzień Rona zaczyna godzić się ze wszystkimi rzeczami w swoim życiu, które sprawiły, że wyruszyła w podróż ku wyzdrowieniu i w końcu znajduje nadzieję na swoją przyszłość.

Reklama

Kto stoi za filmem?

Reklama

Film nakręciła niemiecka Nora Fingscheidt, która zachwyciła świat w 2019 roku dramatem "Błąd systemu", a już dwa lata później zrealizowała swój pierwszy film anglojęzyczny, dobrze przyjęty thriller "Niewybaczalne" z Sandrą Bullock. W "The Outrun" twórczyni nie tylko stanęła za kamerą, ale także napisała scenariusz adaptowany wespół z autorką powieści, Amy Liptrot.

Główną rolę Rony zagrała czterokrotnie nominowana do Oscara Saoirse Ronan ("Małe kobietki", "Lady Bird", "Brooklyn", "Pokuta"), która za swój występ zdobyła szereg prestiżowych nagród i nominacji, w tym do BAFTA. Wybitnej aktorce towarzyszą przed kamerą Paapa Essiedu ("Black Doves", "Mogę cię zniszczyć", "Men"), Izuka Hoyle ("Punkt wrzenia", "Perswazje", "Maria, królowa Szkotów") oraz Stephen Dillane ("Godziny", "Gra o tron", "Czas mroku").

"The Outrun" oceniło pozytywnie na portalu RottenTomates po 82 proc. krytyków i widzów.

Pierwowzór literacki

Bestsellerowa powieść Amy Liptrot została wydana w Polsce nakładem wydawnictwa Marginesy w październiku ubiegłego roku pod tytułem "Wygon".

"W swoich wspomnieniach autorka uważnie przygląda się otoczeniu, ale także sobie, a naprawienie więzi z miejscem, z którego pochodzi, okazuje się kluczem do zrozumienia tego, co dla niej ważne. Jej liryczna, introspektywna proza, głęboko osadzona w brytyjskiej tradycji pisania o naturze, z obezwładniającą szczerością zdaje relację z rekonwalescencji. Liptrot otwarcie pisze o trudach pozostawiana w trzeźwości, o tym, jak ciężko pogodzić się z utartą dawnego stylu życia i kontynuować walkę z kompulsywną naturą. Czasem ze spokojem, a czasem z frustracją obserwuje powracające destrukcyjne impulsy i stara się zbudować swoje życie na nowo" – czytamy w opisie książki na stronie wydawnictwa

"Wygon" został nagrodzony Wainwright Book Prize oraz PEN Ackerley Prize i był bestsellerem w Wielkiej Brytanii.

"Godny pozazdroszczenia debiut, który łączy klarowną autorefleksję z olśniewającą prozą. Rodzaj osobistego dziennika z podróży po Orkadach, ich tajemniczej geologii i mistycznej historii, opowiedzianego z perspektywy osoby, która jest jednocześnie tamtejsza i obca. Podczas lektury można sobie wyobrazić spektakularny pejzaż, na tle którego Liptrot pisze zarówno po to, by odeprzeć samotność, jak i najpełniej wykorzystać jej liczne dary – tak jak dawniej alkohol był jednocześnie problemem i rozwiązaniem. To ciężka walka, a cykl odpychania i przyciągania, pragnienie, by pozostać i by odejść – tak jak wiatr i fale – nigdy nie ustaje" – pisał o powieści "New York Times".