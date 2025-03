W każdą środę kwietnia filmową seria wyprodukowaną na podstawie poczytnych powieści Emilie Richards wyemituje Romance TV.

"Emilie Richards: Decyzja serca"

Premiera: 2 kwietnia, godz. 20:00.

Reklama

Siostry Megan i Casey po śmiertelnym wypadku swoich rodziców są zdane wyłącznie na siebie. Megan przejęła farmę i opiekę nad młodszą Casey. Jednak wiele lat temu Casey zamknęła się w sobie i opuściła rodzinną farmę, żeby poznać świat i uciec od ciężkiego życia na wsi i od swoje surowej, starszej siostry. W wieku 32 lat Casey wraca w końcu do tego obcego a jednocześnie znanego miejsca. Wraz z nią wracają dawne pomówienia i spory. Siostry znów powoli się do siebie zbliżają. Wiejską społeczność w Nowej Zelandii dręczy pytanie. Kim jest Tommy, ośmioletni chłopiec, z którym przyjechała Casey? Casey twierdzi, że to dziecko jednej z jej przyjaciółek, ale czy to prawda?

"Emilie Richards: Tęsknota za Rajską Wyspą"

Reklama

Premiera: 9 kwietnia, godz. 20:00.

Kelsey Donovan poszukuje swojego ojca Jake'a, którego nie widziała od ponad dwudziestu lat. Kiedy go w końcu znajduje w malowniczym nowozelandzkim miasteczku, nie potrafią się do siebie tak naprawdę zbliżyć. Ojciec Kelsey pracuje w Nowej Zelandii jako zawodowy poszukiwacz skarbów i prowadzi wspólnie z Dillonem Wardem kursy nurkowania dla turystów. Kelsey nie podoba się fakt, że jej ojciec traktuje przystojnego Villona jak własnego syna. Kiedy Jake ma podczas nurkowania wypadek i prawie ginie, wydaje się, że wreszcie dojdzie do porozumienia między nim i córką. Kiedy jednak okazuje się, że Kelsey i Dillon mają się ku sobie, Jake nie jest z tego zadowolony.

"Emilie Richards: Już tylko Nowa Zelandia"

Premiera: 16 kwietnia, godz. 20:00.

Tina Fielding mieszka w USA. Otrzymuje wiadomość, że zmarł jej ojciec i natychmiast udaje się do Nowej Zelandii, by zająć się swym przyrodnim rodzeństwem, Robinem i Lissy. Była to ostatnia prośba jej ojca. Okazuje się, że na Tinę czeka jeszcze większe wyzwanie. Musi przejąć po ojcu kierownictwo małego hotelu rodzinnego, który ten zostawił w spadku. Wszystko wydaje się sprzysięgać przeciw niej. Jej przyrodni brat Robin jest arogancki i kompletnie ją ignoruje. Wydaje się nawet, że utrata ojca jest powodem nienawiści Robina do przyrodniej siostry.

"Emilie Richards: Raj na końcu świata"

Premiera: 23 kwietnia, godz. 20:00.

Julia Whitman i jej córka Jody uciekają przed przemocą męża i ojca do "raju na końcu świata". W Nowej Zelandii Julia poznaje Matthew Haleya, w którym mimo wewnętrznych oporów zakochuje się. Ale cienie przeszłości nie pozwalają na zapomnienie. Na wyspie pojawia się były mąż Julii Charles, który udał się tam tropem swej żony i córki.

"Emilie Richards: Czas przebaczenia"

Premiera: 30 kwietnia, godz. 20:00.

Żądna zemsty Julianna Mason wraca po wielu latach do Nowej Zelandii. Mieszkają tam rodzice jej byłego narzeczonego, Graya Sheridana, którzy, niezadowoleni ze związku syna, snuli najróżniejsze intrygi, doprowadzając do zerwania miedzy młodymi. Najpierw spowodowali bankructwo ojca Julianny – odebrali mu ziemię i doprowadzili go do samobójstwa. Julianna wraz z bratem posiada wielkie winnice w Kalifornii. Chcąc stworzyć dalsze winnice, nabywa dużą część posiadłości ziemskiej Sheridanów. Powoli udaje się jej doprowadzić rodziców byłego narzeczonego do finansowego bankructwa. Po jakimś czasie spotyka dawnego ukochanego i stwierdza, że jej uczucia wobec niego są wciąż aktualne. Natomiast Gray ma nową narzeczoną i próbuje uniemożliwić zemstę planowaną przez Juliannę. Koniec końców okazuje się jednak, że Juliannę i Graya wiąże wiele więcej, niż początkowo przypuszczali...