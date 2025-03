"Mandarynka" trafiła znów do polskich kin 29 grudnia, po tym jak polski dystrybutor postanowił sprawić fanom reżysera niespodziankę i po dekadzie wprowadził kultową komedię sensacyjną ponownie na ekrany kin. Od tamte pory jednak film zszedł już z afiszy, jednak można zobaczyć go w streamingu.

Gdzie obejrzeć film?

"Mandarynka" jest dostępna w abonamencie na platformach OutFilm oraz CDA Premium, a także w wypożyczalniach VOD: na Mojeekino.pl i e-KinoPodBaranami.pl po 15 zł oraz – najtaniej – w serwisie Nowe Horyzonty VOD za 12,90 zł.

O czym jest film?

Nie jest to "Kevin sam w domu" czy "To właśnie miłość", ale dla wielu miłośników kina niezależnego "Mandarynka" Seana Bakera to już współczesny świąteczny klasyk.

"Mandarynka" to zdaniem dystrybutora, firmy Tongariro Releasing, "błyskotliwa komedia o dumnych i silnych dziewczynach, które zawsze trzymają się razem i pomimo swojej sytuacji życiowej nigdy nie tracą poczucia humoru. To daleka od tradycyjnej, ale równie poruszająca opowieść wigilijna o prawdziwej przyjaźni i poszukiwaniu miłości".

Główną bohaterką filmu jest transpłciowa Sin-Dee (Kitana Kiki Rodriguez), która po wyjściu z aresztu dowiaduje się od swojej najlepszej przyjaciółki, że jej chłopak ją zdradził, w dodatku z cis kobietą. Wściekła, ale cały czas na wysokich szpilkach, dumnie przemierza zakazane ulice Los Angeles, aby go odnaleźć i zawalczyć o swój związek. Jest Wigilia Bożego Narodzenia.

Film nakręcony iPhone'em

"Mandarynka" przyniosła w 2015 roku światowy rozgłos reżyserowi Seanowi Bakerowi, który nakręcił film w całości przy użyciu telefonu iPhone 5. Od tamtego czasu Baker zyskał renomę czołowego twórcy autorskiego kina zza Oceanu. Kolejne filmy Amerykanina - "The Florida Project" i "Red Rocket" - były entuzjastycznie przyjmowane przez widzów i krytyków. Najnowsza "Anora" jest głównym faworytem do Oscarów 2025.