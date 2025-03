Serial "Lampart" jest dostępny na platformie Netflix, gdzie od premiery utrzymuje się w Top 10 najchętniej oglądanych seriali w kilkudziesięciu krajach, w tym Polsce.

O czym jest serial?

"Lampart" to epicka opowieść oparta na jednej z najwspanialszych włoskich powieści wszech czasów autorstwa księcia Giuseppe Tomasi di Lampedusy, osadzona w latach 60. XIX wieku na tle powstania w Palermo.

Centralną postacią historii jest książę Salina, Don Fabrizio Corbera, który wiedzie piękne i uprzywilejowane życie. Jednak gdy dążenia do unifikacji Włoch rzucają cień na stary arystokratyczny układ, zdaje sobie on sprawę, że przyszłość jego rodziny stoi pod znakiem zapytania. Zmusza go to do zawarcia nowych sojuszy, będących w sprzeczności z jego przekonaniami. Ostatecznie Don Fabrizio staje przed niemożliwym wyborem. Ma władzę, aby doprowadzić do małżeństwa między bogatą i piękną Angelicą i jego siostrzeńcem Tancredim, które zabezpieczyłoby przyszłość jego rodziny, ale złamałoby to serce jego ukochanej córki Concetty.

"Serial ten analizuje ponadczasowe motywy, takie jak władza, miłość i cena postępu, ze współczesnego punktu widzenia" - zauważa Netflix.

Uznanie widzów i krytyków

Nowa adaptacja "Lamparta" podoba się widzom – na portalu iMDB serial ma średnią 7.3/10. Z kolei na portalu RottenTomates produkcję Netflixa pozytywnie ocenia 71 proc. krytyków.

Oczywiście nie jest to poziom zachwytu, jaki wzbudziła pierwsza ekranizacja powieści, arcydzieło Luchino Viscontiego z 1963 roku, z niezapomnianymi rolami Burta Lancastera, Claudii Cardinale i Alaina Delona. Ten kultowy "Lampart" ma na RottenTomatoes średnią 98 proc. Niemniej, nowa wersja i tak robi niemałe wrażenie jakością wykonania i kunsztu aktorskiego, co w dobie streamingu wcale nie jest oczywiste. Recenzenci zgodnie podkreślają, że serial z pewnością przypadnie do gustu fanom świetnie ocenianych kostiumowych seriali, jak "The Crown" czy "Downtown Abbey".

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawcą serialowej adaptacji i głównym scenarzystą jest Richard Warlow, który wcześniej stworzył dla Netflixa głośny serial kryminalny "Wąż". Za kamerą stanęli Tom Shankland ("Wąż"), Giuseppe Capotondi ("Stacja Berlin") i Laura Luchetti ("Piękne lato").

W głównych rolach występują córka Moniki Bellucci i Vincenta Cassela – Deva Cassel ("Piękne lato"), Benedetta Porcaroli ("Niepokalana"), Kim Rossi Stuart ("Anioł zła") i Saul Nanni ("Do samego końca").