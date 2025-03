"Electric State" pojawi się na platformie Netflix 14 marca2025 roku.

Porażka roku?

Film mieli już okazję obejrzeć zachodni krytycy na pierwszych pokazach prasowych i nie wygląda to dla Netflixa dobrze. Na portalu RottenTomatoes tylko 22 proc. recenzji jest pozytywnych. Wielu recenzentów wystawia jednogwiazdkowe noty.

"Prawdę mówiąc, w tej nieubłaganie nudnej gehennie nie ma ani jednego powodu do śmiechu – ani nawet uśmiechu" – pisze David Ehrlich z amerykańskiego portalu IndieWire.

"Nie ma tu duszy, nie ma oryginalności, jest tylko wielki, wielokolorowy, cyfrowy kit" – wtóruje Peter Bradshaw z brytyjskiego "Guardiana".

"Najdroższy film w historii Netflixa to gigantyczna fuszerka warta 320 milionów dolarów" – przekonuje Mikel Zorrilla z portalu Espinof.

O czym jest film?

Fabuła "Electric State" osadzona jest w alternatywnej, futurystycznej wersji Ameryki lat 90.

Gwiazda serialu "Stranger Things" Millie Bobby Brown wciela się w rolę Michelle, osieroconej nastolatki, która przemierza Zachód kontynentu w poszukiwaniu młodszego brata. W podróży towarzyszy jej uroczy, ale tajemniczy robot Cosmo i ekscentryczny włóczęga Keats (Chris Pratt znany ze "Strażników Galaktyki").

Film na tę chwilę nazywany jest jedną z najbardziej wyczekiwanych, jeśli w ogóle nie najbardziej wyczekiwaną superprodukcją 2025 roku.

Najdroższa produkcja Netflixa

Jest też najdroższą produkcją w historii platformy Netflix. Budżet początkowo miał nie przekroczyć - i tak niebotycznych - 300 milionów dolarów, tymczasem już wiadomo, że koszty pochłonęły 320 milionów, i to jeszcze może nie być koniec wydatków. Oby tak gigantyczna inwestycja się opłaciła…

Kto stoi za filmem?

W filmie pojawią się również inne gwiazdy światowego kina, m.in. laureat Oscara Ke Huy Quan ("Wszystko wszędzie naraz"), Jason Alexander ("Pretty Woman"), Woody Norman ("C'mon, C'mon"), Giancarlo Esposito ("Breaking Bad") i Stanley Tucci ("Konklawe").

Ponadto wśród aktorów, którzy użyczyli głosu robotom, znaleźli się Woody Harrelson ("Detektyw"), Anthony Mackie ("Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"), Brian Cox ("Sukcesja"), Jenny Slate ("It Ends With Us"), Hank Azaria ("Klatka dla ptaków"), Colman Domingo ("Sing Sing")i Alan Tudyk ("Vaiana 2").

Film oparty jest na powieści graficznej Simona Stålenhaga, a scenariusz napisali Christopher McFeely i Stephen Markus (serie "Opowieści z Narnii", "Kapitan Ameryka", "Avengers").