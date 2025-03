Na uroczystej gali rozdano tegoroczne Orły – Polskie Nagrody Filmowe. W aż 11 kategoriach triumfowała "Dziewczyna z igłą" w reżyserii Magnusa von Horna, która zdobyła nagrodę dla najlepszego filmu roku. To wielki sukces filmu nominowanego do Oscara w kategorii międzynarodowej, w której musiał uznać wyższość brazylijskiego dramatu "I'm Still Here".