Komedia "Wujek Foliarz" wejdzie na ekrany kin 14 marca 2025 roku.

Adaptacja pasty internetowej

"Wujek Foliarz" to pełnometrażowa kontynuacja shorta "Fanatyk", ekranizacji słynnej pasty o ojcu - fanatyku wędkarstwa, autorstwa Malcolma XD. Inspiracją do powstania filmu była kolejna pasta internetowa, tym razem o wujku foliarzu, który przepowiada upadek cywilizacji.

Głównym bohaterem jest Kuba, który uczestniczy w obowiązkowej terapii uzależnień, gdy zostaje porwany przez swojego ekscentrycznego wujka – fanatyka teorii spiskowych, wierzącego w bliski koniec świata. Wujek ze swoją ekipą dziennikarzy kanału Prawda TV chce wciągnąć go w swój tajny plan udowodnienia, że wybory na burmistrza zostały sfałszowane. Kuba, początkowo sceptyczny wobec obsesji wujka, odkrywa, że wsi grozi prawdziwa katastrofa ekologiczna – i decyduje się działać. Dodatkowo sytuację komplikuje dawna miłość, Gośka. Wszystko to zmusza go do wzięcia spraw w swoje ręce i podejmowania decyzji, przed którymi do tej pory uciekał.

Wielkie gwiazdy w obsadzie

W rolę Kuby ponownie wciela się Mikołaj Kubacki ("Apokawixa"). W obsadzie znalazły się też największe gwiazdy polskiego kina. Tytułowego wujka zagrał Adam Woronowicz ("Teściowie", "Mayday", serial "The Office PL"). W rolach dziennikarzy kanału Prawda TV zobaczymy Katarzynę Figurę (która – jeśli wierzyć producentom filmu – wraca na ekrany w kreacji na miarę tej z "Kilera"), Michała Sikorskiego (serial "1670", "Sonata") i Andrzeja Grabowskiego ("Pitbull", "Sezony"). W burmistrza wcielił się Piotr Adamczyk ("Mayday", "Listy do M."), a Kamila Urzędowska ("Chłopi") zagrała pierwszą miłość Kuby. W filmie pojawi się również Marian Dziędziel ("Moje córki krowy") w roli, która nie będzie zaskoczeniem dla fanów "Fanatyka", oraz grający tam główną rolę Piotr Cyrwus.