Nowy sezon serialu "Śmierć pod palmami" pojawi się na antenie BBC First już w poniedziałek 10 marca o godz. 21:00.

Telewizja i streaming

Premiery kolejnych odcinków 14. sezonu "Śmierci pod palmami" będą obywały się co tydzień, w kolejne poniedziałki o tej samej porze. Każdy odcinek będzie również dostępny na platformie BBC Player godzinę po premierowej emisji w BBC First.

Najpopularniejszy serial kryminalny

"Śmierć pod palmami" była w zeszłym roku najpopularniejszym serialem w BBC First. Olbrzymie sukcesy święci także w Wielkiej Brytanii, gdzie ogłoszona została najpopularniejszym powracającym serialem i już od dekady co roku konsekwentnie przyciąga ponad 8 milionów widzów w każdym sezonie.

Jak pisze "The i Paper": "urok serialu jest niewątpliwy – zresztą, czy w środku zimowej chandry jest lepsza rozrywka niż zagadka kryminalna, której towarzyszą tropikalne temperatury i białe, piaszczyste plaże?".

Co się wydarzy w 14. sezonie?

W czternastym sezonie "Śmierci pod palmami" na skąpaną w słońcu wyspę Saint Marie przybywa nowy detektyw. Do obsady serialu w roli inspektora Wilsona dołącza Don Gilet ("Pszczelarz", "EastEnders"). W tropikalnym raju czeka na niego sporo mrocznych zagadek. A on sam ma do rozwiązania własną tajemnicę związaną z tym miejscem. Niestety, natura poskąpiła mu umiejętności interpersonalnych. Deficyt ten skutecznie utrudnia mu zarówno życie prywatne, jak i zawodowe. Jego umiejętność dedukcji szybko zostaje wystawiona na próbę podczas śledztw w kolejnych niejasnych sprawach.