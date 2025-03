Trzeci sezon serialu "Uroczysko" będzie można oglądać od wtorku 4 marca na antenie głównej Polsatu o godzinie 19:40, a kolejne odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o tej samej porze.

O czym jest serial?

Historia rozpoczęła się, kiedy komisarka Agata Wilczewska (w tej roli Katarzyna Ucherska) przybywa do, z pozoru sielskiego, Uroczyska. Na Dolnym Śląsku chce rozpocząć nowe życie, po ucieczce sprzed ołtarza, od niewiernego narzeczonego Maćka (Damian Kulec). W Uroczysku poznaje szefa lokalnej komendy – komisarza Filipa Ziomeckiego (Antoni Królikowski). Są jak ogień i woda, ale mimo to świetnie się uzupełniają. To ważne, bo w Uroczysku trup ścieli się gęsto, spraw do rozwiązania przybywa, a lokalna społeczność ukrywa niejeden sekret. W codziennej pracy wspierają ich posterunkowi Zuza (Julita Koper) i Olek (Jakub Dąbrowski). Pomocą służą też bliscy Filipa, ojciec Edward (Robert Gonera) i brat Marek (Przemysław Cypriański).

Co się wydarzy w 3. sezonie?

W 3. sezonie do Uroczyska, które właśnie potwierdziło swój status turystycznej perły regionu, przybywa Anka Król (w tej roli nowa gwiazda serialu – Honorata Witańska), która musi wesprzeć zespół komendy. Nowa policjantka wyjechała z Uroczyska wiele lat temu, ale teraz wraca. Jej powrót budzi niemałe emocje – szczególnie u Zuzy i Olka. Tymczasem dziennikarz przeprowadzający wywiad z nową policjantką zwraca uwagę że na komendzie brakuje Filipa Ziomeckiego. Co się z nim stało?

Anka musi zmierzyć się nie tylko z tym pytaniem, ale też z tajemnicą z własnej przeszłości. Na jej drodze stanie między innymi lokalny potentat z branży turystycznej Kordas (Michał Milowicz).

W trzecim sezonie poznamy również Marcina Walickiego (Adam Kuzycz-Berezowski), byłego kolegę Anki z Wrocławia, który decyduje się na przeniesienie do Uroczyska, by być bliżej niej.

Na scenie pojawia się także prokurator Bruno Jasiński (Krzysztof Zych), który będzie nadzorował śledztwa prowadzone przez miejscowych policjantów, nierzadko wtrącając się w ich pracę i wywołując napięcia w zespole swoją arogancją i skłonnością do podważania ich decyzji.

W zupełnie nowej roli zobaczymy Laurę (Anna Iberszer), patolożkę, która zapała uczuciem do nowego lekarza ze szpitala w Uroczysku – Pawła, sporo od niej młodszego (Karol Puciaty).

Nie tylko kryminał

Twórcy trzeciego sezonu "Uroczyska" obiecują, że wątek kryminalny przeplatać się będzie z osobistymi dramatami bohaterów, a napięcie sięgnie zenitu. "Widzowie nie będą mogli oderwać się od ekranów, bo zbrodnie w Uroczysku nigdy się nie kończą" – zapewnia Polsat.

Serial reżyseruje Kamila Fidler ("Gliniarze", "Na sygnale", "Pierwsza miłość") według scenariusza Błażeja Przygodzkiego ("Znaki", "Sprawiedliwi – Wydział kryminalny", "Policjantki i policjanci") i jego zespołu.