Serial "DOC: w twoich rękach" debiutuje na antenie Stopklatki już 3 marca o godz. 9:30. Od poniedziałku do piątku emitowane będą po dwa odcinki od 9:30 do 12:00.

O czym opowiada serial?

"DOC: w twoich rękach" (tytuł oryginalny: "DOC - Nelle tue mani") to historia doktora Andrei Fantiego (w tej roli Luca Argentero), cenionego lekarza i profesora medycyny, którego życie zmienia się dramatycznie po poważnym wypadku. Uraz głowy sprawia, że traci pamięć obejmującą ostatnie 12 lat swojego życia. Nagle musi zmierzyć się nie tylko z utratą dawnej tożsamości, ale także z wyzwaniem odbudowywania relacji z bliskimi, współpracownikami i pacjentami.

Porównywany do takich kultowych produkcji jak "Chirurdzy", "Doktor House" czy "Ostry dyżur", włoski "DOC: w twoich rękach" to wnikliwe spojrzenie na pracę lekarzy oraz pełen zwrotów akcji i tajemnicy serial. "W tej wyjątkowej opowieści widzowie znajdą mieszankę emocji, pasji i nadziei, a także codzienne zmagania medyków w szpitalu, dla których każdy dzień to walka o życie pacjentów. Serial porusza uniwersalne tematy ludzkiej siły, wytrwałości i poszukiwania własnego miejsca w świecie" – czytamy w informacji prasowej.

Serial oparty na prawdziwej historii

"DOC: w twoich rękach" jest inspirowany prawdziwą historią włoskiego lekarza Pierdantego Piccioniego (nazywanego "Doktorem Amnezją"), który po wypadku stracił pamięć. Jego niezwykłe doświadczenia stały się punktem wyjścia do stworzenia tej poruszającej produkcji.

"DOC: w twoich rękach" zyskał ogromną popularność we Włoszech, a prawa do lokalnych remaków zostały sprzedane do takich krajów, jak Grecja i USA. Amerykańska wersja z 2025 roku o tytule "DOC" z Molly Parker w roli głównej zdobyła uznanie krytyków i widzów stając się jednym z najchętniej oglądanych seriali stacji FOX już po pierwszym sezonie.

Gwiazdy znane z "Białego Lotosu"

W roli głównej występuje Luca Argentero, jeden z najpopularniejszych włoskich aktorów, znany z takich produkcji jak "Jedz, módl się, kochaj" czy "Biała jak mleko, czerwona jak krew". Co ciekawe, Argentero zdobył rozgłos występując jako 25-latek w lokalnej edycji programu "Big Brother".

W serialu "DOC: w twoich rękach" partnerują mu popularni we Włoszech aktorzy i aktorki: Matilde Gioli, Sara Lazzaro czy Pierpaolo Spollon. W serialu zobaczymy również Beatrice Grannò i Simonę Tabasco – charyzmatyczne aktorki, które zdobyły międzynarodową sławę występując jako przyjaciółki w drugim sezonie kultowej produkcji "Biały Lotos".