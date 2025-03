Pierwszy odcinek 18. sezonu "Gliniarzy" debiutuje 3 marca o godz. 17:00, a serial będzie można oglądać od poniedziałku do piątku w tych właśnie godzinach – oczywiście na antenie Polsatu.

Milion widzów dziennie

17. sezon "Gliniarzy" oglądało codziennie od poniedziałku do piątku średnio ponad milion widzów. Serial osiągnął 12 procent udziałów w grupie 4+ i 11 procent w grupie komercyjnej 16-59. Po raz kolejny był to najlepszy wynik wśród wszystkich stacji telewizyjnych w tej porze emisji w obu grupach.

Kto występuje w serialu?

W 18. sezonie "Gliniarzy" powracają dobrze znani i lubiani aktorzy: Ewelina Ruckgaber, Piotr Mróz, Arkadiusz Krygier, Tomasz Skrzypniak, Aleksander Mackiewicz, Natalia Brudniak, Monika Miller, Zbigniew Kozłowski, Dariusz Dłużniewski, Przemysław Saleta, Lea Oleksiak, Łukasz Strzałka, Radosław Rutkowski, Magdalena Soczawa, Robert Szewczyk, Bartosz Winiarski, Michał Głowacki, Aleksandra Fronczak, Edyta Folwarska, Patrycja Franczak, Jędrzej Fulara, Katarzyna Lipka, Dorota Salamon, Szymon Kołodziej.

Zaskakujące otwarcie

Niespodziewanie pierwszą sprawą nowego sezonu "Gliniarzy" jest tajemnicze zabójstwo byłego oficera policji. Ofiara jest dobrze znana prowadzącym śledztwo Olgierdowi (Arkadiusz Krygier) i Krystianowi (Tomasz Skrzypniak) – to pracujący z nimi niegdyś policjant. Okazuje się, że po odejściu ze służb mundurowych mężczyzna uwikłał się w kontrowersyjne działania. Tymczasem do Adama (Aleksander Mackiewicz) i Olgi (Natalia Brudniak) trafia sprawa uprowadzenia 50-letniego mężczyzny. Młodzi świadkowie widzieli jak mężczyzna uciekał przed samochodem, który ostatecznie go potrącił. Policjanci szukają porwanego, by w końcu odkryć, że kluczem do tej zagadki są rodzinne tajemnice. W „Gliniarzach" jak zwykle działają razem detektywi Natalia (Ewelina Ruckgaber) i Kuba (Piotr Mróz). W jednym z pierwszych odcinków policjanci próbują rozwiązać zagadkę śmierci drobnych przestępców, których ktoś najwyraźniej wziął na celownik. Dochodzenie przynosi zaskakujące odkrycie na temat osoby zabójcy. To tylko kilka wątków, które znajdą się w nowej serii hitowej produkcji Polsatu. Inspiracją serialu jest polska rzeczywistość kryminalna. Serialowi detektywi śledzą i łapią sprawców zabójstw, porwań, oszustw i gwałtów, a sprawiedliwość jest zawsze wymierzona.

Z innych spraw kryminalnych wiosennej serii "Gliniarzy" możemy wymienić: pobicie emerytowanego chemika, tajemniczą śmierć zawodowych włamywaczy, rozbicie szajki przemycającej papierosy czy też oblanie kwasem kobiety zajmującej się wróżbami.

Praca funkcjonariuszy z Centralnego Biura Policji jest niezwykle ważna, ale każdy z bohaterów jest otoczony bliskimi, z którymi przeżywa zwykłe życiowe problemy. Córka Olgierda – Zosia (Patrycja Franczak) i jej małe dziecko wprowadzają się do mieszkania Olgierda. Okazuje się, że Zosia chce zostać technikiem kryminalistyki i rozpoczyna studia zaoczne. Z kolei Adam podtrzymuje relację ze swoją kuzynką Gosią (w tej roli do obsady serialu dołącza Paulina Królak) i pomaga jej rozwiązać problemy wychowawcze z jej nastoletnim synem, którego ostatecznie zatrudnia w swoim klubie judo. Serialowa Natalia przeżywa bardzo trudne chwile. Okazuje się, że najbliższa jej osoba całkowicie zawiodła pokładane w niej zaufanie. Prywatne życie Natalii w tym sezonie zmieni się diametralnie, a jedyną stałą w jej życiu okaże się być praca w policji. Detektyw Olga Lipska również przeżyje niemałe zawirowanie w życiu uczuciowym związane z jasnowłosym prawnikiem, z którym jest w związku. Kobiecym wsparciem dla Olgi jest przyjaźń z Roksaną (Katarzyna Lipka), która wstąpiła do policji i wspiera CBP w rozmaitych akcjach.