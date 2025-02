Pierwsze dwa odcinki serialu "Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy" pojawiły się 28 lutego 2025 roku na platformie SkyShowtime, a kolejne odcinki będą pojawiać się w serwisie co tydzień.

Kto stoi za serialem?

Główną rolę w pięcioodcinkowym miniserialu gra zdobywca Oscara, Złotego Globu i BAFTA - Colin Firth ("Jak zostać królem"), a partnerują mu Catherine McCormack ("Braveheart - Waleczne serce"), Sam Troughton ("Black Doves"), Jemma Carlton ("Czyściciel", "Tysiąc ciosów"), Harry Redding ("Red Rose") i Claire Brown ("Maria, królowa Szkotów").

Reklama

W serialu występują również Sam Troughton ("Obcy kontra Predator", "Litwinienko", "Czarnobyl"), Mark Bonnar ("Operacja Mincemeat", "Napoleon"), irańsko-szwedzki aktor Ardalan Esmaili ("Greyzone", "W twoich rękach"), Mudar Abbara ("Pływaczki", "In Another Life"), Guy Henry ("Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie", "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I i II"), Nabil Alraee ("Idol z ulicy", "The Teacher", "200 metrów") i debiutująca na ekranie Rosanna Adams.

Serial wyreżyserowali Jim Loach ("Kartoteka policyjna") i Otto Bathurst ("Robin Hood: Początek", "Peaky Blinders", "Zimowy monarcha"), a pod scenariuszem podpisali się David Harrower ("Król wyjęty spod prawa"), Maryam Hamidi ("Życie w Hollyoaks") oraz wybitny twórca, sześciokrotnie nominowany do Oscara - Jim Sheridan ("W imię ojca") wraz z córkami Kirsten Sheridan ("Nic nie mów") i Naomi Sheridan ("Kiki").

Reklama

Producentami wykonawczymi z ramienia Carnival Films są Gareth Neame i Nigel Marchant. Producentem wykonawczym z ramienia Sky Studios jest Sam Hoyle. W gronie producentów wykonawczych są także David Harrower, Otto Bathurst, Liz Trubridge, Jim Sheridan, Kirsten Sheridan i Oskar Slingerland.

Serial oparty jest na książce "The Lockerbie Bombing: A Father's Search for Justice" autorstwa Jima Swire'a i Petera Biddulpha oraz na licznych innych źródłach.

O czym jest serial?

Serial zagłębia się w katastrofę lotniczą z 1988 roku, w której zginęło 259 pasażerów i członków załogi, kiedy to zaledwie 38 minut po starcie samolot linii Pan Am lot 103 eksplodował. Kolejnych 11 osób straciło życie, gdy maszyna spadła na spokojne szkockie miasteczko Lockerbie.

W obliczu katastrofy i śmierci swojej córki, dr Jim Swire (Colin Firth) zostaje mianowany rzecznikiem rodzin brytyjskich ofiar. Tak rozpoczyna się jego życiowa misja, która zagraża nie tylko harmonii jego rodziny i życiu, ale całkowicie podważa jego zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.

Serial opowiada historię nieustępliwego ojca walczącego o sprawiedliwość i prawdę po tragicznej śmierci ukochanej córki w katastrofie samolotu linii Pan Am 103 nad spokojnym szkockim miasteczkiem Lockerbie. W pełnym spisków świecie targanym międzynarodowymi konfliktami dr Jim Swire (Firth) traci wiarę w swoje przekonania i poglądy. Rozpoczyna kontrowersyjną, trwającą kilkadziesiąt lat krucjatę, która prowadzi go m.in. na libijską pustynię, gdzie spotyka się z pułkownikiem Muammarem Kadafim (Nabil Alraee). Dociera również do Holandii, gdzie trwa proces skazanego za zamach Libijczyka Abdelbaseta al-Megraha (Ardalan Esmaili). Serial pokazuje destrukcyjny wpływ katastrofy lotu Pan Am na rodzinę Jima i Jane (McCormack) oraz pozostałych bliskich ofiar z całego świata.

Świetne recenzje

Serial zbiera bardzo dobre recenzje w zagranicznych mediach. Na portalu RottenTomatoes "Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy" został pozytywnie oceniony przez 78 proc. krytyków.

"Fascynujący i niezaprzeczalnie potężny" – pisze o serialu M.N. Miller z FandomWire.

"Wciągający serial na serio. Nie mógłby być bardziej aktualny, gdyż orwellowskie zderzenie politycznie wygodnych kłamstw z niewygodnymi faktami staje się codziennym problemem. Colin Firth znakomicie sprawdza się w wymagającej, intensywnej roli ojca w żałobie" – zauważa Eddie Harrison z Film Authority.

SkyShowtime

Serwis SkyShowtime jest dostępny poprzez aplikację SkyShowtime na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung oraz bezpośrednio na stronie: skyshowtime.com.

Miesięczna cena subskrypcji SkyShowtime za plan Standard z reklamami wynosi 19,99 zł, za plan Standard - 24,99 zł. Cena planu Premium to 49,99 zł miesięcznie. Plany Standard i Premium pozostają bez reklam.

Na niektórych rynkach serwis SkyShowtime jest również dostępny za pośrednictwem wybranych operatorów.