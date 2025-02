Gala wręczenia statuetek, którą poprowadzi komik i gospodarz talk show Conan O'Brien, odbędzie się 2 marca w Dolby Theatre w Hollywood. Ceremonia będzie transmitowana w ponad 200 państwach, w tym 3 marca od godz. 1:00 w nocy czasu polskiego.

Relację z 97. ceremonii wręczenia Oscarów tradycyjnie pokaże CANAL+. Wydarzenie będzie można śledzić na żywo już od godziny 23:30, czyli łącznie z tzw. czerwonym dywanem.

Najlepszy film

Analitycy wzięli pod lupę zmagania w 23 kategoriach wytypowanych przez oscarowe jury. Najciekawiej zapowiada się jednak rywalizacja w najpopularniejszej kategorii "Najlepszy Film". Według ekspertów STS, największej firmy bukmacherskiej w Polsce, w tej kategorii najbardziej prawdopodobne jest zwycięstwo filmu "Anora". Kurs na takie zdarzenie wynosi 1.40, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać blisko 123 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier).

Głównymi rywalami filmu w reżyserii Seana Bakera są natomiast "The Brutalist" i "Konklawe", w przypadku których kurs na zwycięstwo wynosi odpowiednio 4.00 i 7.50, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać 352 zł lub 660 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier).

Najlepszy film międzynarodowy

Dla polskiego widza najciekawszą z tegorocznych kategorii może być jednak ta dotycząca najlepszego filmu międzynarodowego, w której nominowany jest duńsko-polsko-szwedzki dramat "Dziewczyna z igłą". Według analityków STS w tej kategorii najbardziej prawdopodobne jest jednak zwycięstwo filmu "Emilia Perez". Kurs na takie zdarzenie wynosi 1.75, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać blisko 154 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier).

Głównymi rywalami filmu w reżyserii Jacquesa Audiarda są natomiast "I'm Still Here", "Nasienie świętej figi" i "Flow", w przypadku których kurs na zwycięstwo wynosi odpowiednio 2.00, 15.00 i 35.00, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać 176 zł, 1320 zł lub 3080 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier).

Wierzący w sensacyjne zwycięstwo polskiego reprezentanta mogą zyskać więcej. Kurs na takie zdarzenie opiewa na 50.00, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać 4400 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier).

Najlepszy aktor

Tegoroczne zmagania w kategorii "Najlepszy Aktor" wydają się mieć zdecydowanego faworyta w osobie Adriena Brody'ego, który po ponad 20 latach ponownie ma szansę na statuetkę w tej kategorii. Według ekspertów STS w tej kategorii to właśnie zwycięstwo gwiazdora "The Brutalist" jest najbardziej prawdopodobne. Kurs na takie zdarzenie wynosi 1.40, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać 123 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier).

Głównymi rywalami Amerykanina są natomiast Timothee Chalamet i Ralph Fiennes, w przypadku których kurs na zwycięstwo wynosi odpowiednio 2.50 i 12.50, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można w ich przypadku wygrać 220 zł lub 1100 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier).

Najlepsza aktorka

Zdecydowaną faworytkę wydaje się mieć również kategoria "Najlepsza aktorka". Według analityków STS w tej kategorii najbardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Demi Moore za rolę w filmie "Substancja". Kurs na takie zdarzenie wynosi 1.40, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać 123 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier).

Jej głównymi rywalkami są natomiast Mikey Madison i Fernanda Torres, w przypadku których kurs na zwycięstwo wynosi odpowiednio 2.50 i 10.00, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można w ich przypadku wygrać 220 zł lub 880 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier).

Najlepszy aktor drugoplanowy

Analitycy nie przewidują zaskoczeń w kategorii "Najlepszy aktor drugoplanowy". Według ekspertów STS w tej kategorii najbardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Kierana Culkina za rolę w filmie "Prawdziwy ból" kręconym w Polsce. Kurs na takie zdarzenie wynosi 1.05, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać blisko 93 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier). Jego głównymi rywalami wydają się być Guy Pearce i Edward Norton, w przypadku których kurs na zwycięstwo wynosi 10.00, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można w ich przypadku wygrać 880 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier).

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kategorii "Najlepsza aktorka drugoplanowa", gdzie również eksperci wskazują na zdecydowaną faworytkę do statuetki. Według analityków STS w tej kategorii najbardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Zoe Saldany za rolę w filmie "Emilia Perez". Kurs na takie zdarzenie wynosi 1.07, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać 94 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier). Jej głównymi rywalkami natomiast wydają się być Ariana Grande i Felicity Jones, w przypadku których kurs na zwycięstwo wynosi odpowiednio 8.00 i 17.50, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można w ich przypadku wygrać 704 zł lub 1540 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier).

Najlepszy reżyser

Zdecydowanego faworyta do statuetki wydaje się mieć również kategoria "Najlepszy reżyser". Według ekspertów STS w tej kategorii najbardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Seana Bakera, reżysera filmu "Anora". Kurs na takie zdarzenie wynosi 1.60, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać blisko 141 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier). Głównymi konkurentami do statuetki w tej kategorii są za to Brady Corbet i Jacques Audiard, w przypadku których kurs na zwycięstwo wynosi odpowiednio 2.25 i 20.00, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można w ich przypadku wygrać 198 zł lub 1760 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier).

Najlepszy scenariusz oryginalny

Zaskoczenia nie powinno również być w kategorii "Najlepszy scenariusz oryginalny". Według analityków STS w tej kategorii najbardziej prawdopodobne jest zwycięstwo filmu "Anora". Kurs na takie zdarzenie wynosi 1.15, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać blisko 101 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier). Głównymi konkurentami do zwycięstwa w tej kategorii są "The Brutalist" i "Substancja", w przypadku których kurs na zwycięstwo wynosi odpowiednio 10.00 i 5.00, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można w ich przypadku wygrać 880 zł lub 440 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier).

Najlepszy scenariusz adaptowany

Zdecydowanego faworyta ma również kategoria "Najlepszy scenariusz adaptowany". Według ekspertów STS w tej kategorii najbardziej prawdopodobne jest zwycięstwo filmu "Konklawe". Kurs na takie zdarzenie wynosi 1.05*, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać blisko 93 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier). Głównymi konkurentami do zwycięstwa w tej kategorii są "Miedziaki" i "Emilia Perez", w przypadku których kurs na zwycięstwo wynosi odpowiednio 5.00 i 10.00, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można w ich przypadku wygrać 440 zł i 880 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier).

Najlepszy film animowany

Według ekspertów rywalizacja w kategorii "Najlepszy film animowany" zapowiada się bardzo ciekawie, ze względu na brak jednoznacznego faworyta do zwycięstwa. Według analityków STS statuetkę w tej kategorii odbierze film "Dziki robot". Kurs na takie zdarzenie wynosi 1.40, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać blisko 123 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier). Wierzący w zwycięstwo filmu "Flow", mogą zyskać więcej. Kurs na takie zdarzenie wynosi 2.50*, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać 220 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier).

Najlepsza muzyka

Kategoria "Najlepsza muzyka", tak jak wiele innych, też wydaje się mieć zdecydowanego faworyta. Według ekspertów STS w tej kategorii najbardziej prawdopodobne jest zwycięstwo filmu "The Brutalist". Kurs na takie zdarzenie wynosi 1.35, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać blisko 119 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier).

Czarnym koniem rywalizacji o statuetkę w tej kategorii może okazać się film "Konklawe", który zyskuje kolejnych sympatyków. Wierzący w zwycięstwo "Konklawe" w tej kategorii mogą wygrać 440 zł za każde postawione 100 zł, przy kursie 5.00 (po odjęciu 12 proc. podatku od gier).