Serial "Dzień zero" zadebiutował dziś, 20 lutego, na platformie Netflix.

O czym jest serial?

W sześcioodcinkowym thrillerze politycznym Netflixa "Dzień zero" Robert De Niro wciela się w rolę szanowanego byłego prezydenta George'a Mullena, który jako szef specjalnej komisji śledczej szuka sprawców katastrofalnego w skutkach cyberataku – przyczyny chaosu i tysiąca ofiar śmiertelnych w całym kraju. Musi skonfrontować się nie tylko z szalejącą dezinformacją i ogniem krytyki, ale także własnymi mrocznymi sekretami, ryzykując wszystko, co jest mu najcenniejsze.

Kto stoi za serialem?

Limitowany serial Netflixa "Dzień zero" został stworzony przez Erica Newmana, który stoi za takimi produkcjami jak "Świt Ameryki", "Griselda" czy "Narcos", i związanego z NBC News Noaha Oppenheima, scenarzysty "Jackie", "Wiernej" i "Więźnia labiryntu".

Za kamerą stanęła nominowana do Oscara Lesli Linka Glatter ("Homeland", "Mad Men", "Słodkie kłamstewka", "Koniec niewinności")), która jest także producentką wykonawczą – obok Michaela Schmidta, Jonathana Glickmana ("Creed III", "Wednesday", "Godziny szczytu") i samego Roberta De Niro ("Wściekły byk", "Taksówkarz", "Irlandczyk").

W produkcji zobaczymy plejadę gwiazd, a obok De Niro występują m.in. Jesse Plemons ("Civil War", "Irlandczyk", "Psie pazury"), Lizzy Caplan ("Pajęczyna", "Projekt Monster", "Wredne dziewczyny"), Connie Britton ("Przyjaciel do końca świata", "Nashville", Światła stadionów"), trzykrotnie nominowana do Oscara Joan Allen ("Ukryta prawda", "Czarownice z Salem", "Nixon"), Bill Camp ("Zniewolony. 12 Years a Slave", "Birdman", "Zabicie świętego jelenia"), Dan Stevens ("Downtown Abbey", "Gość", "Piękna i Bestia"), McKinley Belcher III ("Przejście", "Sztuka ścigania się w deszczu", "Historia małżeńska"), a także Matthew Modine ("Stranger Things", "Full Metal Jacket", "Mroczny Rycerz powstaje") i dwukrotnie nominowana do Oscara Angela Bassett ("Tina", "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu", "Dziwne dni").

Gościnnie pojawiają się Clark Gregg ("Avengers", "Agenci T.A.R.C.Z.Y.", "Udław się") i Gaby Hoffmann ("Eric", "C'mon C'mon", "Koniec niewinności").