Film "Simona Kossak" pojawił się dziś, 20 lutego, na platformie Netflix.

Kto stoi za filmem "Simona Kossak"?

Za reżyserię i scenariusz filmu odpowiada Adrian Panek. W filmie główne role grają Sandra Drzymalska i Jakub Gierszał, a w pozostałych rolach występują m.in. Agata Kulesza, Borys Szyc, Olga Bołądź, Marianna Zydek, Marta Stalmierska, Dariusz Chajdecki, Robert Gonera, Tomasz Sapryk i Nika Wichłacz.

Producentkami filmu "Simona Kossak" są Magdalena Kamińska i Agata Szymańska z Balapolis.

O czym opowiada film "Simona Kossak"?

W filmie Simona Kossak, córka malarza Jerzego Kossaka i wnuczka Wojciecha, pozbawiona talentu, który od pokoleń definiuje jej rodzinę, dorasta nie zaznając ciepła ze strony despotycznej matki. Gdy po studiach rzuca wszystko – dom, tradycję, społeczne konwenanse – i obejmuje posadę naukowczyni w Białowieży, zaczyna życie na własnych warunkach. Osiedla się w środku puszczy, w domu bez prądu i bieżącej wody, w otoczeniu dzikiej przyrody. Tam, na magicznym odludziu poznaje fotografa Lecha Wilczka, z którym dzieli pasje – miłość do natury i... potrzebę wolności. Ich niezwykła relacja wymyka się wszelkim schematom. Jednak wyobrażenia Simony o pracy przyrodnika i pozycji młodej kobiety w świecie zdominowanym przez mężczyzn ulegają bolesnej weryfikacji. Musi stanąć w obronie nie tylko swoich ideałów, ale również świata roślin i zwierząt.

Chciałabym, żeby ludzie podczas seansu doznali tego piękna, które oferuje puszcza. Mam nadzieję, że ten film bardziej uwrażliwi nas na to, jakie cudowne relacje możemy tworzyć ze zwierzętami i naturą. Chciałabym, aby wybrzmiało również to, iż wbrew wszystkiemu, co dzieje się w naszym życiu, zawsze możemy podążać za własnym sercem i robić to, czego pragniemy. Czuć się wolni i walczyć o swoje racje, które są słuszne. Dbać o naszych braci mniejszych – mówiła o filmie Sandra Drzymalska.

Nasz film oczywiście porusza temat ochrony środowiska, opowiada o sprawach, za którymi wstawiała się Simona, ale nie jest skierowany tylko do miłośników ekologii. To film o walce jednostki, o silnej kobiecie z mocnym charakterem. O człowieku, który odznaczył się w naszej kulturze i świadomości – dodawał Jakub Gierszał, który wciela się w postać partnera Simony Kossak, Leszka Wilczka.