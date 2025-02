Pięć odcinków drugiego sezonu serialu "Okręty wojenne", składającego się tym razem z 8 odcinków, jest już dostępnych w serwisie CANAL+ online. Premiera kolejnych od wtorku do piątku o godz. 20:00 na CANAL+ 360 i zawsze następnego dnia na platformie w serwisie CANAL+ online.

Błyskawiczny powrót hitu

Serial powraca z drugim sezonem niespełna miesiąc po premierze pierwszej serii. Dokument ukazuje, jak postęp technologiczny zmienił funkcjonowanie i projektowanie okrętów wojennych.

Historię zaczynamy na północy Europy. Wikingowie i ich okręty bojowe zmieniły bieg historii. Ich długie łodzie przewiozły wojska Wilhelma Zdobywcy do Hastings, zaprowadziły śmiałków do Ameryki Północnej i pozwoliły na grabież saksońskich królestw. Żeglarskie umiejętności Wikingów zrodziły się z konieczności – surowy krajobraz Skandynawii zmusił ich do opanowania sztuki żeglugi oceanicznej. Najstarszy znany przykład długiej łodzi został odnaleziony na torfowisku w Hjortspring w Danii. Zbudowany około 400 r. p.n.e., jest najwcześniej datowanym drewnianym statkiem z desek w Europie Północnej. Duński historyk Fleming Kaul wyjaśni znaczenie tej wojennej łodzi oraz sposób, w jaki była wykorzystywana w bitwach. To tylko jeden ze "smaczków", które przybliża seria. Jest ich dużo więcej.

W kolejnych ośmiu odcinkach twórcy kontynuują podróż przez czas i mapy, skupiając się na kluczowych momentach, które zaważyły na rozwoju flot wojennych na przestrzeni dziejów. Widzowie mają okazję przyjrzeć się nie tylko słynnym bitwom morskim, ale także przełomowym innowacjom, które wpłynęły na kształt współczesnej wojny na wodzie.

Zaczynając od epoki wikingów, przez różne niszczyciele i krążowniki, które odegrały wielką wagę w konfliktach w XX wieku, aż po jednostki należące obecnie do US Navy – serial szczegółowo analizuje, co musiało się wydarzyć, by ewolucja okrętów wojennych nadała im obecny kształt.

Gdzie obejrzeć pierwszy sezon?

Sezon pierwszy, składający się z 10 odcinków, jest już w całości dostępny w serwisie CANAL+ online.

Serial opowiada historie o niezwykłych statkach, które ukształtowały historię świata, oraz o mężczyznach i kobietach, którzy stanowili ich załogi – od Wikingów po niszczyciele przenoszące rakiety.

Najwcześniejszymi statkami zbadanymi w tej serii są langskipy Wikingów. Statki, które przewoziły wojowników po całym świecie w poszukiwaniu handlu i pirackich łupów. Skandynawskie okręty wojenne, które przetrwały prawie tysiąc lat, są szczegółowo badane, ukazując wysoki kunszt szkutniczy Wikingów.

Szpiegostwo morskie

W serii pierwszej jest też niezwykły odcinek pełen historii o szpiegostwie morskim i oszustwach – od podniesienia przez CIA radzieckiego okrętu podwodnego K-129 po brytyjskie jednostki marynarki, które znalazły sposób na zatopienie U-Bootów.

Jeden z odcinków opowiada z kolei o ludzkich błędach, które skazały na tragiczny koniec wielkie statki, w tym Vazę – XVII-wieczny statek bojowy, który zatonął podczas swojego dziewiczego rejsu. Kolejną ofiarą złego projektu był K-13, eksperymentalny brytyjski okręt podwodny, który zatonął w szkockim jeziorze, razem z 32 osobami z załogi. Seria przygląda się także statkom, które wykorzystały technologię tak, aby stać się "niewidocznymi", czy rewolucji szkutniczej w zakresie projektowania i konstrukcji statków wojennych w czasach epoki elżbietańskiej w Anglii.

Największa bitwa morska

Żaden serial o okrętach bojowych nie byłby kompletny bez opowieści o największej bitwie morskiej ze wszystkich, bitwie w zatoce Leyte w październiku 1944 roku. I o starciu największych pancerników świata Yamato i Musashi oraz weteranów Pearl Harbor również "Okręty wojenne" opowiadają.