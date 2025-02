Film "Bezcenny pakunek" trafi do polskich kin 11 kwietnia 2025 roku.

Kto stoi za filmem?

Produkcja wyreżyserowana przez Michela Hazanaviciusa ("Artysta", "Niewierni") jest już czwartym dziełem w dorobku twórcy, które znalazło się w kolejnych edycjach Konkursu Głównego międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.

Reklama

Scenariusz Hazanaviciusa powstał w oparciu o przetłumaczoną na 16 języków bestsellerową książkę francuskiego dramaturga i autora wydawnictw dla dzieci Jeana-Claude'a Grumberga, którego sztukę "Pracownia krawiecka" zrealizował polski Teatr Telewizji.

Na udział w filmie w roli koproducentów zdecydowali się słynni belgijscy bracia Jean-Pierre i Luc Dardenne. Kompozytorem muzyki do filmu jest dwukrotny laureat Oscarów za produkcje "Kształt wody" i "Grand Budapest Hotel" Alexandre Desplat – twórca muzyki do hitu "Harry Potter i Insygnia Śmierci". W swojej karierze pracował z największymi reżyserami kina, w tym m.in. z Wesem Andersonem, Guillermo del Toro, Lukiem Bessonem i Romanem Polańskim.

W obsadzie oryginalnej wersji językowej znalazł się gigant francuskiego kina Jean-Louis Trintignant ("Happy End", "Miłość", "Trzy kolory: Czerwony"), a także Grégory Gadebois ("Niewierni w Paryżu", "Skarb Mikołajka", "Oficer i szpieg"), Dominique Blanc ("Wersal. Prawo krwi", "Królowa Margot", "Indochiny") oraz Denis Podalydès ("Kod da Vinci", "Ukryte").

Reklama

O czym jest film?

Akcja rozgrywa się "dawno, dawno temu, gdzieś w Polsce". W wielkim lesie mieszka biedny drwal i jego żona. Zimno, głód, bieda i szalejąca wokół wojna sprawiają, że ich życie jest bardzo trudne. Pewnego dnia żona drwala znajduje nieopodal linii kolejowej małe zawiniątko wyrzucone z jednego z wielu pociągów nieustannie przejeżdżających przez las. W środku jest niemowlę – dziewczynka. To dziecko, ten "najcenniejszy z ładunków", odmieni życie żony biednego drwala i jej męża, a także tych, których napotka na swojej drodze... w tym mężczyzny, który zmuszony był wyrzucić zawiniątko z pociągu. Znajdą się tacy, którzy postanowią chronić malutkie życie, bez względu na cenę. "Ta niezwykła historia odkryje to, co najgorsze i najlepsze w ludzkich sercach" – zapewnia dystrybutor, firma Kino Świat.

Reakcja polskich mediów

Polscy dziennikarze, którzy mieli już okazję zobaczyć film, są pod ogromnym wrażeniem.

"Wzrusza, boli. Genialna muzyka laureata Oscara Alexandre'a Desplata" – spostrzega Monika Olejnik.

"Hazanavicius nie boi się szczerości i wiary w zwycięstwo dobra nad złem. Infantylność jest siłą tej opowieści" – uważa Grażyna Torbicka.

"Piękna i wzruszająca opowieść o miłości. Niezwykle aktualny film w czasach, gdy wciąż toczą się wojny, przypominający o moralnej odpowiedzialności za zło wyrządzone drugiemu człowiekowi. Arcydzieło animacji z przejmującą muzyką Alexandre'a Desplata" – to opinia Marcina Radomskego z KINOrozmowy.

Krzysztof Kwiatkowski z "Gazety Wyborczej" widzi w filmie "przypowieść o szukaniu w ludziach dobra".

"Piękna historia, która przypomina nam, co w życiu jest najważniejsze" – pisze Janusz Wróblewski na łamach "Polityki".