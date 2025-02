Spotkanie będzie częścią 13. edycji Script Fiesty, która odbędzie się w dniach 27-30 marca w warszawskim kinie Elektronik.

Kulisy "Całkowitego zaćmienia"

Christopher Hampton, laureat dwóch Oscarów za scenariusze do filmów "Niebezpieczne związki" i "Ojciec", twórca "Carringtona" czy "Pokuty", oraz wybitna polska reżyserka Agnieszka Holland, której obraz "Zielona granica" wciąż porusza publiczność na całym świecie, spotkają się 29 marca z uczestnikami festiwalu podczas specjalnego panelu poświęconego pracy nad scenariuszem "Całkowitego zaćmienia".

Film opowiada o burzliwej relacji francuskich poetów "przeklętych" – Arthura Rimbaud (w tej roli młody Leonardo DiCaprio) i Paula Verlaine'a (David Thewlis). Holland i Hampton opowiedzą o współpracy z hollywoodzkimi gwiazdami, o tym, jak film przyjęli krytycy i publiczność, oraz jak przez lata zmieniała się percepcja dzieła.

Wizyta Christophera Hamptona i Agnieszki Holland to dla nas ogromny zaszczyt. Ich obecność na festiwalu to okazja, żeby dowiedzieć się, jak robi się filmy w Hollywood, ale także wspaniała możliwość, by poznać zakulisowe anegdotki na temat współpracy z Leonardo DiCaprio, dziś jednym z największych aktorów na świecie. Zapraszamy oczywiście także, przed spotkaniem, na projekcję filmu – mówi Artur Zaborski, dyrektor artystyczny festiwalu Script Fiesta.

13. edycja festiwalu Script Fiesta

13. edycja festiwalu filmowego Script Fiesta, poświęconego sztuce scenariuszowej, odbędzie się w dniach 27-30 marca. W ramach Festiwalu, jak co roku, wybrany zostanie najlepszy zrealizowany scenariusz polskiego filmu fabularnego oraz najlepszy koncept na scenariusz serialu.

Laureata konkursu na zrealizowany scenariusz wybiorą reżyserki i scenarzystki – DK Welchman ("Chłopi") i Maria Sadowska ("Sztuka kochania") oraz reżyserzy i scenarzyści – Maciej Ślesicki ("Ludzie"), Damian Kocur ("Pod wulkanem", "Chleb i sól"), Lech Majewski ("Brigitte Bardot cudowna"), Jan Kidawa-Błoński ("Różyczka 2") i pisarz Michał Witkowski ("Drwal", "Lubiewo"). Laureat otrzyma nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych.

Z kolei w konkursie na koncept serialu w jury zasiądą polsko-amerykańska aktorka Dagmara Domińczyk ("Sukcesja"), scenarzysta Jakub Rużyłło ("1670") oraz aktorka, scenarzystka i reżyserka Gabriela Muskała ("Błazny", "Fuga"). Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych.

Script Fiesta to jednak nie tylko konkursy – na uczestników czekają cztery dni projekcji filmowych, paneli dyskusyjnych i warsztatów.

20 lat Warszawskiej Szkoły Filmowej

Script Fiesta jest festiwalem, który w 2012 roku założył reżyser, scenarzysta i dwukrotnie nominowany do Oscara producent Maciej Ślesicki, kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej, która obchodzi w tym roku swoje 20-lecie.

W Warszawskiej Szkole Filmowej wykładają aktywni zawodowo filmowcy, m.in. Joanna Kos-Krauze, Radosław Piwowarski, Magdalena Łazarkiewicz, Marek Brodzki, Marcin Kot Bastkowski, Alek Pietrzak, Tadeusz Łysiak, Andrzej Jaroszewicz i Natasza Parzymies, a także twórcy gier wideo, m.in. Konrad Tomaszkiewicz. Rektorem szkoły jest Andrzej Ramlau. Misją uczelni jest szeroko pojęta edukacja, również przez szereg inicjatyw, przeważnie bezpłatnych i otwartych dla chętnych, takich jak Akademia Filmoteki Szkolnej, imprezy typu Game Jam dla twórców gier czy spotkania z ważnymi postaciami ze świata kultury i edukacji. Jednym z największych wydarzeń jest właśnie Script Fiesta – jedyny w Polsce i największy w Europie festiwal poświęcony scenariopisarstwu, oferujący uczestnikom możliwość rozwoju swoich projektów poprzez udział w konkursach lub pitching u producentów.

Uczelnia ma na swoim koncie dwie nominacje do Oscara za "Naszą klątwę" (2015) w reżyserii Tomasza Śliwińskiego oraz "Sukienkę" (2022) w reżyserii Tadeusza Łysiaka. Film absolwentki uczelni DK Welchman "Twój Vincent" był nominowany do Oscara w 2018 roku, z kolei jej film "Chłopi" był polskim kandydatem do tej nagrody w 2024 roku. Zrealizowany przez studentów i absolwentów uczelni pełnometrażowy film "kRAJ" trafił w 2021 roku do kin i do globalnej dystrybucji na platformie Netflix. Kolejnym filmem pełnometrażowym wyprodukowanym w ramach uczelni jest film "Ludzie" w reżyserii Macieja Ślesickiego i Filipa Hilleslanda, który trafi do dystrybucji kinowej 21 lutego 2025 roku.