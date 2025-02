Serial "A Recipe for Murder" pojawi się już 23 lutego na platformie SkyShowtime – w dzień premiery do serwisu trafią od razu pierwsze trzy odcinki, a kolejne będą dodawane co tydzień.

Kulisy szokującego odkrycia

Serial "A Recipe for Murder" to produkcja dokumentalna opowiadająca o brutalnym morderstwie kolumbijskiego chirurga Edwina Arriety, który zginął na rajskiej wyspie w Tajlandii z rąk Daniela Sancho – 29-letniego początkującego szefa kuchni znanego z filmów na YouTube. Sancho, syn jednego z najsłynniejszych hiszpańskich aktorów, Rodolfo Sancho, został osądzony przez tajlandzki sąd i skazany na dożywocie. Mimo że proces był szeroko relacjonowany przez światowe media, nadal nie wiadomo, co łączyło Arrietę z Sanchem. Serial poszukuje prawdy nie tylko o ich relacji, ale także o podwójnym życiu, jakie prowadzili obaj mężczyźni. Znany dokumentalista Jose Gomez, badając toksyczny związek, kulisy szokującego odkrycia poćwiartowanego ciała i późniejsze śledztwo, rzuca nowe światło na rolę tajlandzkiego systemu prawnego, mediów, a nawet samych widzów.

"A Recipe for Murder" opiera się na wywiadach z ponad 50 osobami z Kolumbii, Tajlandii i Hiszpanii, które także rzucają światło na sprawę brutalnego morderstwa Edwina Arriety.

Perspektywy z różnych krajów

Wśród kolumbijskich rozmówców znaleźli się jego najbliżsi – rodzice, krewni oraz przyjaciele, dzielący się własną percepcją i wspomnieniami związanymi z tragedią.

Tajlandzka perspektywa obejmuje kluczowe postacie zaangażowane w śledztwo. W dokumencie wypowiadają się m.in. generał tajlandzkiej policji, odpowiedzialny za aresztowanie Daniela Sancho, oraz funkcjonariusz znany z rekonstrukcji wideo z podejrzanym. Ważne wątki dopełniają relacje prawnika rodziny Arriety, tłumacza obecnego podczas spowiedzi Sancho oraz księdza towarzyszącego mu w więzieniu na Koh Samui.

Hiszpańska część materiału koncentruje się na komentarzach dziennikarzy, kryminologów oraz ekspertów w dziedzinie psychologii sądowej. Wśród rozmówców znajdują się hiszpańska prawniczka reprezentująca rodzinę Arriety oraz były obrońca Daniela Sancho.

"A Recipe for Murder" to serial składający się z pięciu 30-minutowych odcinków. Za reżyserię odpowiada José Gómez, a produkcją zajęło się Get Me Out Productions LLC na zlecenie SkyShowtime.

