Serial "Przylądek strachu" ("Cape Fear") zobaczymy na platformie Apple TV+.

Kto stoi za serialem?

Wielokrotnie nominowana do Oscara i Emmy Amy Adams ("Nocna suka", "American Hustle", "Zaczarowana") zagra główną rolę i będzie producentką wykonawczą serialu "Przylądek strachu", nowej produkcji stworzonej i prowadzonej przez Nicka Antoscę ("The Act", "Candy", "Nowy smak wiśni") oraz produkowanej przez zdobywców Oscara Martina Scorsesego ("Czas krwawego księżyca", "Taksówkarz", "Chłopcy z ferajny" i Stevena Spielberga ("Lista Schindlera", "E.T.", "Szeregowiec Ryan"), który był producentem filmu z 1991 roku.

Twórca serialu Antosca będzie producentem wykonawczym wraz z Alexem Hedlundem ("Chucky", "Candy", "Nowy smak wiśni") dla Eat The Cat, a Darryl Frank ("Zawód: Amerykanin", "Władcy przestworzy", "Halo") i Justin Falvey ("Zawód: Amerykanin", "Na Zachód", "Wrogie niebo") będą producentami wykonawczymi wraz ze Spielbergiem dla Amblin Television. Serial jest tworzony i produkowany w ramach ogólnej umowy Antosci z UCP, gdzie pracuje od 2017 roku.

W serialu zagra zdobywca Oscara Javier Bardem ("To nie jest kraj dla starych ludzi", "Skyfall", "Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów"), który również pełni funkcję producenta wykonawczego.

Produkcja studia UCP, oddziału Universal Studio Group oraz Amblin Television opiera się zarówno na powieści Johna D. Macdonalda "Przylądek strachu" ("The Executioners") która zainspirowała klasyczny film Universal Pictures z 1962 roku z Gregorym Peckiem, Robertem Mitchumem i Polly Bergen w rolach głównych, jak i na docenionym przez krytyków oraz kasowym (182 miliony dolarów wpływów z kin na całym świecie) remake'u z 1991 roku w reżyserii Scorsesego oraz z Robertem De Niro, Nickiem Nolte'em i Jessicą Lange na pierwszym planie.

O czym będzie serial?

W "Przylądku strachu" nad szczęśliwe małżeństwo prawników, Annę (Amy Adams) i Toma Bowdenów, nadciąga burza, gdy Max Cady (Javier Bardem), notoryczny zabójca, wychodzi z więzienia. 10-odcinkowy serial zapowiadany jest jako "pełen napięcia thriller w stylu Hitchcocka i analiza amerykańskiej obsesji na punkcie prawdziwych zbrodni w XXI wieku" – możemy się zatem spodziewać uwspółcześnienia fabuły.

Kim jest Amy Adams?

Amy Adams to sześciokrotnie nominowana do Oscara aktorka, która obecnie występuje w filmie "Nocna suka" (w Polsce dostępnym na platformie Disney+), którego jest również producentką poprzez swoją firmę Bond Group Entertainment.

Wkrótce zobaczymy aktorkę w filmie Taiki Waititiego "Klara and the Sun" dla Sony oraz w "At the Sea" Kornéla Mundruczó. Jej wcześniejsze role obejmują m.in. tak głośne produkcje, jak "Zaczarowana", "Nowy początek", "Fighter", "American Hustle", "Elegia dla bidoków", "Kobieta w oknie", "Liga Sprawiedliwości", "Vice", "Ostre przedmioty", "Zwierzęta nocy", "Wielkie oczy" czy "Wątpliwość".