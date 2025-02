Nowy sezon "Rozdzielenia" ("Severance") jest dostępny na platformie Apple TV+, gdzie zadebiutował od razu na 2. miejscu najchętniej oglądanych produkcji, ustępując jedynie megahitowi SF "Silos" – ale tylko przez jakiś czas, bowiem szybko prześcignął wielomiesięcznego lidera i zameldował się na pozycji nr 1.

Powrót "koniem trojańskim"

Co prawda w ostatnich dniach to z kolei "Rozdzielenie" zostało prześcignięte przez nowy thriller serialowy "Cel numer jeden", ale tylko na... kilkanaście godzin. Ciekawe, że "Rozdzielenie" błyskawicznie wróciło na szczyt "podstępem", bowiem za sprawą odcinka piątego zatytułowanego "Koń trojański".

O czym jest "Rozdzielenie"?

W serialu "Rozdzielenie" Mark Scout (Scott) przewodzi zespołowi w Lumon Industries, gdzie pracownicy przeszli procedurę oddzielenia, która chirurgicznie dzieli ich wspomnienia na te związane z pracą i życiem osobistym. To odważne podejście do "równowagi między życiem zawodowym a prywatnym" zostaje poddane w wątpliwość, gdy Mark trafia w centrum rozwijającej się zagadki, która zmusi go do zmierzenia się z prawdziwą naturą swojej pracy... i samego siebie.

W drugim sezonie Mark i jego przyjaciele odkrywają poważne konsekwencje igrania z barierą oddzielenia, prowadząc ich jeszcze głębiej w wir nieszczęść.

Kto stoi za serialem "Rozdzielenie"?

Twórcą serialu jest Dan Erickson, a jego producentem i współreżyserem, co może zaskakiwać, popularny aktor komediowy Ben Stiller, znany m.in. z trylogii "Poznaj mojego tatę".

Główną rolę gra Adam Scott ("Wielkie kłamstewka"), a partnerują mu Patricia Arquette ("Medium"), John Turturro ("Długa noc"), Britt Lower ("American Horror Stories"), Zach Cherry ("Fallout"), Dichen Lachman ("Królestwo planety małp") i Tramell Tillman ("Szkolne miłości").

W obsadzie znaleźli się także Jen Tullock ("Nim się obejrzysz"), Michael Chernus ("Wilkołaki są wśród nas") oraz Christopher Walken ("Łowca jeleni"). W drugim sezonie do grona stałych członków obsady dołączyli Sarah Bock ("Piętno wychowania") i Ólafur Darri Ólafsson ("Na głębinie").

Serial "Rozdzielenie" został wyprodukowany wykonawczo przez Bena Stillera, który wyreżyserował również pięć odcinków tego sezonu, wraz z reżyserami Utą Bresiewitz, Samem Donovanem i Jessiką Lee Gagné.

Drugi sezon "Rozdzielenie" został także wyprodukowany wykonawczo przez Johna Leshera, Jackie Cohn, Marka Friedmana, Beau Willimona, Jordana Tappisa, Sama Donovana, Caroline Baron, Richarda Schwartza, Nicholasa Weinstocka. Adam Scott i Patricia Arquette, oprócz występów w serialu, pełnią funkcję producentów wykonawczych. Studio Fifth Season jest odpowiedzialne za produkcję.

Drugi sezon jeszcze lepszy

Pierwszy sezon pojawił się w Apple TV+ w lutym 2022 roku. Od tego czasu zdobył wiele prestiżowych nagród i został oceniony pozytywnie przez 97 proc. krytyków, których opinie zebrał serwis agregacyjny RottenTomatoes. Zdaniem wielu "Rozdzielenie" to najlepszy serial ostatnich lat.

Tymczasem drugi sezon uzyskał wynik 98 proc. pozytywnych recenzji, zatem śmiało możemy założyć, że serial trzyma poziom, a wręcz zwyżkuje, co naprawdę rzadko się zdarza.