Serial "Morderstwo w małym mieście" pojawi się 25 marca o godz. 21:00 na kanale Epic Drama, gdzie co wtorek o tej porze będzie emitowany nowy odcinek.

O czym jest serial?

Kiedy detektyw Karl Alberg przybywa do Gibsons w wyniku zmian we własnym życiu – nie wie, że istotne zmiany zachodzą także w tej małej, nadmorskiej społeczności. Alberg i jego zespół – błyskotliwa protegowana Edwina Yen, doświadczony Sid Sokolowski i nieprzestrzegający reguł nowicjusz Andy Kendrick – stają przed szeregiem nieoczekiwanych wyzwań: okazuje się, że pozornie spokojne małe miasteczko ma swoje mroczne tajemnice. Niedawno rozwiedziony Alberg zakochuje się w Cassandrze Lee, atrakcyjnej bibliotekarce, której głębokie powiązania z lokalną społecznością komplikują nie tylko jego pracę jako szefa policji, ale także relacje z nastoletnią córką, która przybywa z nim do Gibsons.

Kto stoi za serialem?

Showrunnerem i głównym scenarzystą ośmioodcinkowego serialu "Morderstwo w małym mieście" bazującego na serii bestsellerowych kryminalnych powieści L.R. Wright jest Ian Weir ("Punkt krytyczny").

Za kamerą stanęli doświadczeni reżyserzy telewizyjni: Milan Cheylov ("24 godziny", "Agenci T.A.R.C.Z.Y.", "Dexter", "Skazany na śmierć"), Leslie Hope ("Zagubieni w kosmosie", "Snowpiercer") i Amanda Tapping ("Gwiezdne wrota", "Sanktuarium").

W głównej roli detektywa Karla Alberga występuje Rossif Sutherland ("Opowieść podręcznej"), a partnerują mu Kristin Kreuk ("Eurotrip"), Mya Lowe ("Yellowjackets"), Aaron Douglas ("Battlestar Galactica") oraz Fritzy-Klevans Destine ("The Boys").

Drugi sezon pewny

Serial spotkał się z ciepłym przyjęciem amerykańskiej widowni oraz z przychylnością recenzentów – na portalu RottenTomatoes pozytywnie oceniło go 70 proc. krytyków.

Wysoka oglądalność na kanale Fox sprawiła, że zadecydowano o zamówieniu drugiego sezonu serialu.