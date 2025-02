Nowy polski serial powstaje dla platformy Max, ale data premiery nie jest jeszcze znana.

O czym jest serial?

Uczciwy, godny zaufania, zawsze postępujący zgodnie z zasadami, o nienagannej postawie moralnej – taki jest tytułowy "Porządny człowiek". Jednak co się stanie z jego wewnętrznym kompasem, bezbłędnie wskazującym co dobre, a co złe, gdy zostanie doprowadzony do absolutnego kresu swojej wytrzymałości…? Czy pod tak silną presją wybuchnie, przekroczy granice i da się ponieść mrocznym emocjom, nie zważając na konsekwencje…? W takiej właśnie sytuacji staje Paweł - główny bohater serialu. To przykładny mąż i ojciec oraz wysokiej klasy kardiochirurg, pnący się po szczeblach kariery. Jego poukładane oraz pozornie idealne życie zaczyna się chwiać się w posadach w momencie, kiedy podejmuje jedną nieprzemyślaną decyzję. Ta, jak w efekcie domina, pociąga za sobą lawinę nieprzewidzianych zdarzeń, których nie da się już ani zatrzymać, ani kontrolować, ani cofnąć…

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawcą projektu jest Krzysztof Czeczot, który do współpracy nad scenariuszem zaprosił Marka Modzelewskiego ("Klara", "Teściowie"). Za reżyserię odpowiada laureatka FPFF w Gdyni i Paszportu Polityki - Aleksandra Terpińska ("Inni ludzie").

Zdjęcia zrealizował Jakub Stolecki. Autorką scenografii jest Anna Anosowicz, a kostiumów – Agnieszka Werner-Szyrle. Za charakteryzację odpowiada Monika Kaleta. Producentem jest Tomasz Cichoń, kierownikiem produkcji – Krzysztof Łojan.

W roli tytułowej zobaczymy Krzysztofa Czeczota, któremu partnerować będą m.in. Agnieszka Żulewska, Magdalena Czerwińska, Jan Englert, Jerzy Skolimowski, Dobromir Dymecki, Grzegorz Małecki, Michał Czernecki, Aleksandra Pisula, Konrad Kąkol i Antoni Tyszkiewicz.